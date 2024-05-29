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"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 29 мая 2024 15:02 (UTC +04:00)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджанской Республики

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Среди детских музыкальных школ и школ искусств города Баку проводится серия мероприятий под названием "Təbəssüm üçün musiqi" (Музыка для улыбки), направленных на содействие творчеству и культурному обмену, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Проект реализуется при совместной организации министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Баку, при поддержке Фонда молодежи Азербайджана и Общественного объединения "Mədəniyyət Könüllüləri" (Волонтеры культуры).

Основная цель проекта – организация концертных программ с участием воспитанников столичных музыкальных школ и школ искусств на разных площадках города (под открытым небом), создание условий молодым музыкантам, художникам и танцорам продемонстрировать свои таланты, а также придать неповторимый колорит культурной среде города.

Открытие состоялось 28 мая на Площади Фонтанов в Баку. В целом планируется, что в проекте примут участие учащиеся около 20 музыкальных школ и школ искусств Баку.

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"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
"Музыка для улыбки" в Баку (ФОТО)
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