"Xan qızı" Бакинского муниципального театра – судьбоносные встречи и важные решения Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский муниципальный театр представил в зале Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку постановку "Xan qızı" (Ханская дочь), сообщает Trend Life.

Показ прошел при организации министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана. Он был приурочен к 110-летию со дня рождения народного писателя, драматурга Ильяса Эфендиева, а также посвящен памяти народной артистки, актрисы театра и кино, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой.

На мероприятии присутствовали общественные деятели, известные представители культуры, искусства, а также творческая молодежь.

Перед показом исполняющий обязанности председателя СТДА, народный артист Гаджи Исмаилов рассказал о творческой деятельности Ильяса Эфендиева, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской литературы.

Далее театровед, профессор Марьям Ализаде рассказала о творческом пути народной артистки Амалии Панаховой, ролях, которые актриса воплотила на театральной сцене, в том числе образе Хуршидбану Натаван. Также было рассказано о деятельности Бакинского муниципального театра.

В своем выступлении главный режиссер Бакинского муниципального театра, народный артист Марахим Фарзалибеков отметил, что постановки по произведениям Ильяса Эфендиева сыграли важную роль в развитии азербайджанского театрального искусства. Произведения писателя привнесли новшество в литературный мир и театральную среду.

Было отмечено, что пьеса народного писателя "Хуршидбану Натаван" по праву считается одним из ценнейших литературных произведений, написанных на историческую тему.

Отметим, что в 1981 году на сцене Азербайджанского драматического театра (сейчас – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр) был поставлен спектакль по этой пьесе народного писателя Ильяса Эфендиева. На протяжении многих лет постановка с успехом демонстрировалась на театральной сцене. Образ Хуршидбану Натаван в том спектакле воплотила видный мастер театральной сцены Амалия Панахова.

Автором и режиссером-постановщиком нового спектакля является народный артист Марахим Фарзалибеков.

Показ спектакля вызвал большой интерес у публики. Постановка рассказывает о жизни и творчестве Хуршидбану Натаван, судьбоносных встречах, значимых событиях, важных решениях, повлиявших на судьбу поэтессы. Ее жизнь, деятельность неразрывно были связаны с городом Шуша, и в спектакле эта связь проходит красной нитью. Натаван говорит о городе Шуша с огромной любовью, трепетом, она воспевает красоту и величие природы родного края.

Наряду с общественной деятельностью дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу-хана, в спектакле также затрагивается тема ее личной жизни, брака с Хасай-беком. Несмотря на тяготы и невзгоды, выпавшие на долю поэтессы, Хуршидбану Натаван всегда оставалась сильной духом. В постановке звучат лирические стихи Хуршидбану Натаван.

За прекрасную актерскую игру и режиссерскую работу зрители наградили творческий коллектив театра бурными аплодисментами.

Также на мероприятии были продемонстрированы фрагменты из интервью Амалии Панаховой и Ильяса Эфендиева, в которых они рассказывают об истории Азербайджана, деятельности Хуршидбану Натаван и пьесе.

После показа режиссеру Марахиму Фарзалибекову и актрисе Ульвие Рза, воплотившей образ Хуршидбану Натаван, были вручены Почетные грамоты Союза театральных деятелей Азербайджана.

Отметим, что роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Афган Солтанов и Ахмед Салахов, актеры театра Ульвия Рза, Турал Ахмед, Исмаил Атакишиев, Тогрул Рза, Мехман Абдуллаев, Зульфия Гурбанова, Тезегюль Мамедова, Зульфия Мамедова, Айнур Аббасова, Гюнель Гамидова, Азиза Гашимова.

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