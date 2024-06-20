Азербайджанская актриса стала лауреатом международной премии "Содружество дебютов"

БАКУ /Trend Life/ - Актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженная артистка Азербайджана Мария Дубовицкая вошла в число лауреатов международной молодежной премии "Содружество дебютов" за 2023 год, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Церемония вручения премии состоится 17-19 сентября в Уфе (Россия) на Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.

Международная премия "Содружество дебютов" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году.

Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители.

За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

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