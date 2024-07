В летнем Баку стало еще жарче от бразильской самбы - Baku Piano Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Закрытие третьего международного Baku Piano Festival запомнилось зажигательным концертом бразильских музыкантов - Софии Грасио (вокал), Лучано Васконселоса да Силвы (бас-гитара), Айзека Джамбы (барабаны), сообщает Trend Life.

Бакинский фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. Девиз фестиваля: May piano inspire you!

Яркий вечер бразильской самбы, полные драйва и энергии, харизматичные исполнители зажгли зрителей с первых нот и держали ритм до последнего удара барабанной палочки. Вечер на летней площадке Rotunda Landmark запомнился чувственными импровизациями и волшебной атмосферой музыкального праздника.

К выступлению бразильских артистов на бис присоединился директор Baku Piano Festival, пианист Шаин Новрасли, который исполнил вместе с ними несколько своих джазовых композиций. Вечер завершился масштабным джем-сейшном бразильских артистов с участниками проекта We are the future.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

