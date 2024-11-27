Cостоялся концерт хоровой группы Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт хоровой группы заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Под руководством хормейстера, заслуженной артистки Азербайджана Наалы Барателии хоровая группа заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев) в сопровождении концертмейстеров Лалы Багирзаде и Фардина Ильхама Махаммедзаде, а также солисты - заслуженный артист Хайям Мамедов (кяманча), Эмин Эминли (тар), Джафар Гасанов (нагара), Шахназ Алиева, Сулейман Сулейманов, Орхан Ализаде, Сабина Ализаде, Зaмина Агаева и Фуад Гасанов представили азербайджанские народные и композиторские песни.

Концерт был с большим интересом воспринят любителями музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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