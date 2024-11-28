Свет любви в Баку - вера в торжество духовности в человеке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной мyзыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер памяти "Свет любви", посвященный 85-летию со дня рождения народной артистки, композитора Севды Ибрагимовой (1939-2022), сообщает Trend Life.

В концерте приняли участие - заслуженные артисты Алексей Милтых (виолончель), Фарида Мамедова (сопрано), лауреаты республиканских и международных конкурсов Медина Шахгельдиева (каманча) и Нармин Рзаева (фортепиано).

В программу вошли произведения Севды Ибрагимовой - цикл пьес "Памяти дорогих", романсы "Приди скорей" и "Твоя верность", фортепианный цикл "Свет любви" и "Проснись, соловей" .

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Севда Ибрагимова внесла большой вклад в развитие национальной и классической музыки. После окончания с отличием музыкальной школы имени Бюльбюля она получила два высших музыкальных образования, окончив Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу фортепиано и по классу композиции. Ее учителями были выдающиеся педагоги и музыканты Майор Бреннер и Гара Гараев. Севда Ибрагимова - автор двух опер, пяти концертов для фортепиано, концертов для органа, для тара с оркестром, кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано соло, разножанровых произведений для детей, музыки к фильмам и спектаклям. Произведения композитора звучат в США, Франции, Швеции, Германии и в других странах. В музыке композитора, как в зеркале отразились все ее лучшие душевные качества - беспредельное благородство, доброжелательность, романтичность, вера в торжество духовности в человеке и в мире в целом.

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