В Баку прошел вечер классической музыки памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер классической музыки памяти великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Под руководством дирижёра Мустафы Мехмандарова, при участии Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижёр - заслуженный артист Фуад Ибрагимов) и Государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджы Иманова), перед зрителями выступили солисты - народный артист Самир Джафаров (тенор) и заслуженный артист Хайям Мамедов (кяманча).

В программе прозвучали симфонический мугам Фикрета Амирова “Gülüstan Bayatı-Şiraz”, произведения Тофига Гулиева “Sənə də qalmaz”, Вагифа Герайзаде “Fantaziya”, Гамбара Гусейнли “Ay işığında”, Эльдара Мансурова “Elegiya-Rekviem”, Рамиза Миришли “Məşəl kimi yanan ürək”, Агшина Ализада “Ana torpaq” и азербайджанская народная песня “Gözəlim sənsən”.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!