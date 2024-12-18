В однокомнатной бакинской квартире не спит мужчина средних лет, которого считают неудачником

БАКУ /Trend Life/ - В российском издательстве "ЧЕТЫРЕ" (Санкт- Петербург) вышел в свет сборник прозы и поэзии "Сумерки души", приуроченный к 210-летию М.Ю.Лермонтова. Составитель - Ирина Басурманова.

Сборник составлен из стихов и рассказов русскоязычных авторов разных стран. Азербайджан в нем представлен рассказом Александра Хакимова "Девочка с сигаретой на моем подоконнике в четыре часа утра", сообщает Trend Life

Сюжет произведения: ...90-е годы прошлого века. Ночь. В запущенной однокомнатной бакинской квартире не спит мужчина средних лет, которого окружающие считают неудачником: от него ушла жена, забрав ребенка, он корпит на нелюбимой работе, он не сумел вписаться в изменившиеся рыночные реалии, он беден и одинок. Но у него есть хобби: по ночам он пишет статьи и рассказы, пытаясь пристроить их в местные газеты и журналы. Но и тут мужчину преследуют неудачи - его "неформатные" материалы постоянно отвергаются редакторами. Однако он не сдается и по ночам продолжает писать в стол. И тут в его квартире из ниоткуда возникает девочка с сигаретой. Это - его персональная Муза. Она есть у каждого пишущего человека, обладающего талантом. Муза может определить степень дарования своего "подопечного", открыть перед ним разные варианты его творческой карьеры, поддержать его морально в самую трудную минуту. Но Муза может показаться всего один раз в жизни, один единственный раз...

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!