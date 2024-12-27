В рамках проекта "Друг Мастера" прошла творческая встреча с Алиханом Самедовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Главного управления культуры города Баку в одиннадцатилетней музыкальной школе №35 имени Георгия Шароева состоялась очередная встреча в рамках проекта "Друг Мастера", сообщает Trend Life.

Гостем встречи, посвященной Дню солидарности азербайджанцев мира, стал известный исполнитель на балабане, народный артист Азербайджана Алихан Самедов.

Перед началом мероприятия его участники почтили минутой молчания память людей, погибших в результате крушения пассажирского самолета AZAL, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

И.о. обязанности директора MEMİM Вугар Гумбатов, руководитель Управления культуры города Баку Ибрагим Алиев и директор Музыкальной школы имени Г.Шароева Вафа Хазиева рассказали о значимости проекта, который реализуется в целях популяризации культуры, стимулирования творчества детей и молодежи, организации обмена опытом между выдающимися деятелями культуры и молодыми талантами. В рамках проекта организованы образовательные, музыкальные и интерактивные встречи в столице и регионах с участием деятелей искусства различных сфер культуры.

На встрече, приуроченной к 60-летию мастера сцены, он рассказал о своей жизни и творчестве, искусстве игры на балабане, педагогической деятельности, повышении интереса детей и молодежи к духовым инструментам, о работе азербайджанских деятелей культуры, проживающих за рубежом. Говоря о своей книге о балабане, Алихан Самедов рассказал о современных средствах пропаганды и популяризации национальной музыки.

В его исполнении прозвучала композиция Саида Рустамова "Getmə", а учащиеся 9 класса музыкальной школы №35 имени Г.Шароева Магомед Байрамов и Мирниджат Ягубов (педагог - Огтай Муршудов, концертмейстер - Динара Искендерова) исполнили произведения Узеира Гаджибейли "Aşıqsayağı", Алекпера Тагиева "Sən gəlməz oldun" и Сулеймана Алескерова "Xəyala dalarkən". В завершение Алихан Самедов ответил на вопросы участников встречи.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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