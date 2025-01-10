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В Шамахы состоится творческая встреча с народной артисткой Азербайджана Мелекханум Эйюбовой

Культура Материалы 10 января 2025 12:52 (UTC +04:00)
В Шамахы состоится творческая встреча с народной артисткой Азербайджана Мелекханум Эйюбовой

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 14 января в рамках проекта "Друг мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Горно-Ширванского регионального управления культуры, состоится творческая встреча с народной артисткой Азербайджана, ханенде Мелекханум Эйюбовой, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

На встрече, которая пройдет в Шамахинском центре творческого образования, будут обсуждаться история и развитие искусства ханенде и мугама, популяризация и преподавание национальной музыкальной культуры. Мелекханум Эйюбова и талантливая молодежь исполнят различные мугамы и теснифы.

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