В Шамахы состоится творческая встреча с народной артисткой Азербайджана Мелекханум Эйюбовой

БАКУ /Trend Life/ - 14 января в рамках проекта "Друг мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Горно-Ширванского регионального управления культуры, состоится творческая встреча с народной артисткой Азербайджана, ханенде Мелекханум Эйюбовой, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

На встрече, которая пройдет в Шамахинском центре творческого образования, будут обсуждаться история и развитие искусства ханенде и мугама, популяризация и преподавание национальной музыкальной культуры. Мелекханум Эйюбова и талантливая молодежь исполнят различные мугамы и теснифы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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