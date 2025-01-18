Как волки спасли ребенка из тюркского племени – древняя история в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре кукол состоялась премьера спектакля "Ялгузаг", сообщает Trend Life.

Постановщиком и режиссером-постановщиком спектакля по рассказу писателя-драматурга Махбубы Гаджиевой "Сказка о Ялгузаге и птице Симург" является Анаханум Абдуллаева, художником-постановщиком - Игбал Алиев, музыкальным оформителем - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

В сценографии спектакля, выполненной в современном стиле, на первый план вышли рисунки на песке. Таким образом достигнуто визуальное решение в синтезе рисунков на песке с помощью паркетных кукол и большого монитора (автор рисунков на песке - Лала Гусейнзаде). Роли в спектакле исполнили Рагим Рагимов (Отец Волк), Рамиз Гамбаров (Ялгузаг), Сабина Мамедова (Мать Волчица), Нармин Ахмедова (Птица Симург), Араз Гасанлы (Байбора) и Ясин Аббасов (Сын Волк).

Произведение основано на древнем фольклоре, истории о спасении и воспитании волками случайно выжившего ребенка из тюркского племени, которое было сожжено врагами. С помощью Птицы Симург Ялгузаг воссоединяется с людьми, но не забывает о семействе Волков, которым оказывает помощь в трудное время. Ялгузаг мстит врагам, которые в свое время убили его родных и опустошили его родину, и собрав вокруг себя верных друзей, становится образцом веры в торжество истины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!