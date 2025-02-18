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Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)

Культура Материалы 18 февраля 2025 17:30 (UTC +04:00)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Фото: Arts Council Azerbaijan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Ambassadors Cultural Club состоялось открытие выставки в рамках проекта START, организованного Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Экспозиция объединяет талантливых молодых художников, привносящих новый взгляд в современное азербайджанское искусство. Куратор выставки – Сона Гулиева.

На открытии глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что проект START направлен на раскрытие творческого потенциала молодых талантов, их поддержку и продвижение, интеграцию в профессиональную арт-среду, представление работ широкой аудитории.

В рамках выставки представлено более 40 художественных работ, портреты и живопись, в которых отражены национальные мотивы и красота родного края. Несмотря на зиму, особое место было уделено весенним мотивам, в ожидании теплых дней...

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Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
Зима, холода, а в Баку наступила весна (ФОТО)
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