Мексиканское искусство в Баку - сердце мигранта из США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие выставки мексиканских художников "Сердце мигранта", сообщает Trend Life.

Среди гостей были представители дипломатических миссий, науки и культуры, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии директор музея, академик Наиля Велиханлы подчеркнула важность культурных и исторических связей между Азербайджаном и Мексикой. Было отмечено, что в Азербайджане хорошо знакомы с творчеством мексиканских художников. Еще с 1950-х годов азербайджанские художники поддерживали связи с мексиканскими коллегами. Сегодня наше общество также знакомится с картинами художников-мигрантов, живущих в США. Организация подобных международных выставок играет важную роль в пропаганде культурного наследия и развитии межкультурного диалога.

Посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро отметила, что экспозиция передвижной выставки "Сердце мигранта" в Баку играет особую роль не только в признании мексиканской культуры, но и в привлечении внимания к глобальной значимости вопроса миграции. Посол выразила благодарность руководству и коллективу музея за поддержку в организации выставки.

На выставке представлены 45 работ 26 мексиканских художников, в том числе проживающих в США. Идея этой передвижной выставки возникла во время Дней творчества художников двух стран, организованных Институтом мексиканцев за рубежом. Эти работы были ранее продемонстрированы любителям искусства в различных регионах Мексики, а также в крупных городах США, таких как Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Майами и Нью-Йорк.

Куратор выставки Марикруз Сибаха, делясь своими мыслями о вдохновении, лежащем в основе этих работ, отметила, что щедрость является центральной темой её творчества и отражает эту концепцию в межличностных отношениях и отношениях человека и природы. Эти работы подтверждают приверженность мексиканцев своим традициям, культуре и искусству.

Кураторство и дизайн экспозиции в музее осуществила заведующая отделом международных связей и работы с общественностью музея Зюмрюд Исмаилова.

Выставка будет действовать в течение 5 дней.

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