Когда в вечернем Баку звучит скрипка Гварнери 1737 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в сопровождении Симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Муртузы Бюльбюля выступил лауреат международных конкурсов, российский скрипач Даниил Коган, сообщает Trend Life.

Даниил много гастролирует за рубежом, исполняя на скрипке Пьетро Гварнери 1737 года. В программе прозвучали произведения: Концерт для скрипки и оркестра D-dur (соч.35) Петра Чайковского, "Интермеццо", "Танго" и "Танец Дениса" из балета "Болт" Дмитрия Шостаковича, а также Концерт для скрипки и оркестра Гара Гараева (исполнение посвящено Леониду Когану).

Даниил Коган родился в 1993 году в Москве в семье прославленных музыкантов. Внук великих скрипачей Леонида Когана и Елизаветы Гилельс, племянник знаменитого дирижера Павла Когана, он начал обучаться игре на скрипке в возрасте шести лет. В 2011 году с отличием окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского и поступил в консерваторию, а с 2020 года начал в ней же преподавать. Выступал соло с именитыми коллективами на престижных сценах России, Украины, Литвы, Италии, Франции, США, Японии, Эстонии, Бельгии, Канады, Таиланда, Швейцарии и других стран, сотрудничал с известными дирижерами и музыкантами.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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