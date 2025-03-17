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Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)

Культура Материалы 17 марта 2025 16:50 (UTC +04:00)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная детская филармония

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся концерт "Gəl, Novruzum" (Приходи, Новруз), посвященный празднику Новруз, сообщает Trend Life.

Традиционно приход Новруз-байрама является особенным для Государственной детской филармонии. Сценическое волнение детей, радость праздника переплетаются с красочными композициями и сценками. На концерте с номерами в национальном духе и праздничной атмосфере выступили коллективы филармонии - детский хор Şəms, вокальный коллектив Güləbatın, Музыкальный детский театр, ансамбль народных инструментов Sədəf и танцевальный коллектив, состоящий из солистов, разных возрастных групп.

Традиции, обычаи и ритуалы, связанные с праздником Новруз, были с большим интересом встречены зрителями, которые наградили исполнителей аплодисментами. Завершением концерта стал старинный народный танец "Яллы", который является символом солидарности нашего народа.

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Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
Как азербайджанские дети встречают праздник Новруз (ФОТО)
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