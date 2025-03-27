Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)

Культура Материалы 27 марта 2025 16:19 (UTC +04:00)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже состоялась информационная встреча (Infoday) Фестиваля детского искусства, в ходе которой были представлены цели и задачи проекта, правила проведения и условия участия, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках Infoday была продемонстрирована подробная видеопрезентация о концепции фестиваля, процедуре подачи заявок и проектах, которые будут реализованы в рамках проекта. На встрече приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженные артисты Кямаля Тагизаде, Кямаля Мамедова, Новруз Джафаров и Саламулла Исмаилов.

Были показаны различные художественные номера с участием одаренных детей. Участники мероприятия отметили, что фестиваль играет важную роль в поддержке творчества детей и повышении интереса к искусству.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости