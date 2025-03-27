В Гяндже прошел творческий Infoday с участием одаренных детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже состоялась информационная встреча (Infoday) Фестиваля детского искусства, в ходе которой были представлены цели и задачи проекта, правила проведения и условия участия, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках Infoday была продемонстрирована подробная видеопрезентация о концепции фестиваля, процедуре подачи заявок и проектах, которые будут реализованы в рамках проекта. На встрече приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженные артисты Кямаля Тагизаде, Кямаля Мамедова, Новруз Джафаров и Саламулла Исмаилов.

Были показаны различные художественные номера с участием одаренных детей. Участники мероприятия отметили, что фестиваль играет важную роль в поддержке творчества детей и повышении интереса к искусству.

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