Страстная и драматическая любовь... - Эйюбу Гулиеву стоя аплодировали в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Новой сцене прославленного Мариинского театра с большим успехом была представлена опера "Кармен" Жоржа Бизе под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Гулиева. Спектакль был приурочен к 100-летию великой оперной певицы Ирины Архиповой. Об этом сообщил Trend Life сам музыкант.

Опера "Кармен" Жоржа Бизе повествует о страстной и драматической любви между Хосе и прекрасной цыганкой Кармен. События происходят в Испании 1820 года, в Севилье и её окрестностях.

Главную партию в опере исполнила всемирно известная певица, солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук. В спектакле также принимали участие - солист Большого театра оперы и балета Беларуси, знаменитый тенор Дмитрий Шабетя (Хосе) и солисты Мариинского театра Вадим Кравец (Эскамильо), Ангелина Ахметова (Микаэла) и другие ведущие артисты. По завершении спектакля зрители стоя аплодировали всем участникам оперы. Среди зрителей также был всемирно известный дирижер, генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

За несколько дней до спектакля у азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева состоялся концерт с симфоническим оркестром Академической Санкт-Петербургской Филармонии в Большом зале филармонии. Прозвучали редко исполняемый 2-й концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского (солист - Андрей Коробейников), 1 -я симфония Яна Сибелиуса и фрагменты из сюиты к балету "Семь красавиц" великого азербайджанского композитора Гара Гараева. По завершении концерта зрители долго не отпускали творческий коллектив со сцены. На концерте также присутствовали и.о. генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде, представители азербайджанской диаспоры и видные деятели культуры. Как спектакль, так и симфонический концерт прошли при полном аншлаге.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!