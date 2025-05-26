В Гяндже прошел творческий вечера тариста Махира Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" состоялся творческий вечер заслуженного артиста, тариста Махира Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Под художественным руководством и дирижёрством Хаяла Гахраманова выступил оркестр народных инструментов Гянджинской государственной филрамонии, народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженный деятель культуры Мехпара Джафарова, солисты Рустам Джаваров, Фуад Рамазанов, Замина Мустафаева, Самира Гаджиева, Сеймур Садыхов (балабан), Вюсал Намазов (тар), Муса Байрамов (тар).

В ходе вечера прозвучали произведения национальных классиков - Фикрета Амирова, Гара Гараева, Ниязи, Арифа Меликова, Сулеймана Алескерова, Тофига Гулиева, Саида Рустамова, Гаджи Ханмамедова.

Вечер творчества украсили выступления народного артиста Рафаэля Байрамова, заслуженного артиста Махира Мамедова и заслуженного педагога Арифа Гусейнова. Концертмейстером вечера выступил заслуженный артист Махир Мамедов. Мероприятие вызвало большой интерес у слушателей.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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