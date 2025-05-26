В Баку завершился VIII Международный фестиваль "Мой Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло закрытие VIII Международного фестиваль детского и юношеского изобразительного искусства "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан), посвящённый Дню независимости - 28 мая, сообщили Trend Life организаторы.

Выступившие глава Исполнительной власти района Хатаи Рафиг Гулиев, депутаты Милли Меджлиса Вугар Рагимов и Пярвана Велиева, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов, народный художник Ариф Гусейнов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов и другие отметили значимость фестиваля, способствующего более глубокому знакомству с культурой, природой и духом страны, развитию детского и юношеского творчества, любви к Азербайджану как среди его граждан, так и иностранцев.

Участники были награждены по возрастным категориям - за I, II, III места, а также поощрительными призами, дипломами и подарками. Девиз фестиваля: "Азербайджан, я люблю тебя!". Тема: "Азербайджан моими глазами".

На конкурс, объявленный в рамках фестиваля, поступило около 2000 работ от юных авторов в возрасте от 8 до 21 года из Азербайджана, а также из США, Беларуси, Ирана, Турции, Казахстана, России, Китая, Перу, Индии и Мьянмы. В общей сложности было выставлено около 900 произведений, из которых по 10 лучших работ в каждой возрастной категории были приглашены на фестиваль. Работы иностранных участников были изданы и представлены на выставке, а их авторам направлены сертификаты. Кроме того, лучшие пять авторов получили подарки.

Фестиваль продолжился музыкальными номерами, выступлениями юных художников и мастер-классом художника-педагога Акифа Ярышова. В планах организаторов проведение выставки-продажи произведений, созданных в ходе фестиваля.

Проект реализован при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Азербайджанского отделения Международного общества акварели, Союза художников Нахчывана, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи".

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!