В Баку состоится премьера нового фильма "Тахмин и Заур" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus Gənclik 19 октября в 19:00 состоится премьера комедийного фильма "Тахмин и Заур" производства студии Cinemazadeh, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

В день премьеры гостями вечера будут азербайджанские звезды, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блогеры и представители СМИ.

Отметим, что фильм, который представят зрительской аудитории с 19 октября, будет показан как в бакинских кинотеатрах, так и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

Режиссер комедии - Заур Мирзазаде. В главных ролях - Эльджан Расулов, Фарда Худавердиев и Кямаля Пириева.

О фильме: в жизни молодого парня, который занимался мошенничеством, обманывая одиноких женщин, появляется ангел и говорит, что его ждет смерть, если он в течение 7 дней не женится. Чтобы выжить, наш герой пускается во все тяжкие и сталкивается с весьма неожиданными и смешными случаями.

Желающие приобрести билеты на премьеру смогут это сделать через официальный сайт CinemaPlus http://www.cinemaplus.az/az/films/t-hmin-v-zaur/, или же в кассах кинотеатра CinemaPlus Gənclik Mall.

Сеть кинотеатров CinemaPlus всегда готова радовать зрителей самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )