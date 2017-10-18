В Азербайджане впервые стартует конкурс приключенческой и экстремальной фотографии

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартует Национальный конкурс мобильной фотографии Red Bull Illume, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Red Bull Illume - известный в мире международный конкурс, посвященный приключенческой и экстремальной спортивной фотографии. Впервые он прошел в 2007 году и имел огромный успех во всем мире. В 2016 году 5645 фотографов из 120 стран, представили на конкурс Red Bull Illume 34624 изображений, что стало рекордным количеством регистраций за все время существования проекта. Жюри отобрало 55 финалистов: 11 победителей по отдельным категориям и одного победителя Red Bull Illume.

Сегодня фотографии победителей путешествуют по миру в рамках Red Bull Illume Exhibit Tour и уже направляются в столицу нашей страны, город Баку.

Азербайджанские фотографы, как любители, так и профессионалы, также смогут стать частью это тура. Конкурсанты получат шанс быть представленными на уникальной ночной фотовыставке на открытом воздухе Red Bull Illume наряду с мировыми победителями проекта. Победителей конкурса ожидают сюрпризы и ценные призы, среди которых ваучеры на покупку фототехники или мобильного телефона.

В рамках проекта один из победителей мирового Red Bull Illume Денис Клеро посетит Баку, чтобы поделиться секретами мобильной фотографии и расскажет, какие снимки имеют больше шансов на победу.

Фотография может быть сделана с использованием любого портативного устройства, включая смартфон или планшет. Размер изображения должен быть более 8 мегапикселей, а файл не должен превышать 10 мг. Каждый участник может представить до 5 фотографий.

Последний срок подачи заявок - 22 ноября. После этого, судейская коллегия, в которой состоят Эмин Мамедов (эксперт по искусству), Денис Клеро (фотограф) и Ширин Меликова (директор Азербайджанского музея ковр), выберет пять финалистов и одного победителя Национального конкурса мобильной фотографии.

Для получения дополнительной информации и заявок пройдите по ссылке:

www.bit.ly/millifotomusabiqe

(Автор: Вугар Иманов)