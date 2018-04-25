Жители Болгарии признались в любви азербайджанской участнице "Евровидения 2018" (ВИДЕО)

25 апреля 2018 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская участница "Евровидения 2018" Айсель Мамедова в рамках промо-тура побывала в Болгарии, сообщает Trend Life со ссылкой на болгарские СМИ. Айсель стала гостей передач телеканалов bTV и TV3, самого популярного телешоу "Шоуто на Слави Трифонов", где рассказала о Баку, гостеприимстве азербайджанского народа, красоте родного края, большом внимание к музыкальной сфере, а также исполнила конкурсную песню, поделилась планами на будущее. Интересно, что гости передачи признались в любви AİSEL (смотрите видео). Ранее Айсель побывала в рамках промо-тура в Греции, России и Израиле.

Полуфиналы "Евровидения 2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

(Автор: Вугар Иманов)

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