В CinemaPlus стартует акция 4х4 от «Kəklikotu» (ВИДЕО)

6 июля 2018 22:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» с 5-го июля стартует акция 4х4 приключенческой комедии «Kəklikotu» производства студии «Cinemazadeh». С понедельника по четверг, в течение всего дня, цена на билеты составит всего 4 маната. Акция продолжится до конца летнего сезона.

В фильме было представлено более 20 известных актеров, певцов и режиссеров.
Главный продюсер фильма Джафар Ахундзаде, режиссеры постановщики Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор постановщик Рашад Гараев , композитор Рустам Зейналов, музыкальный директор Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры Турал Асадов и Хатаи Али.

В ролях Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев , Алихан Раджабов, Агиль М Гулиев, Меджид Гусейнов, Ферда Амин, Эльджан Расулов, Кямран Агабалаев, Джейхун Зейналов (Jin), Кянан ММ, Октай Алиев, Ровшан Мамедли, Нофел Шахлароглу, Самир Гуламов, Вюсал Гаджигадир, Оксана Расулова, Кямран Гасанли, АБД Малик, Дилара Кязимова, Шахрияр Абилов, Самира Эфендиева, Народный артист Фаик Агаев и другие известные люди.

Дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку мешок чабреца. Оказывается, в мешке не чабрец. Избавиться от владельца миллионного товара, работа не из легких.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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