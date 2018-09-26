Азербайджанские актрисы Диляра Алиева и Айсель Назим арестованы? (ВИДЕО, ФОТО)

26 сентября 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 3 октября в Киноцентре "Низами" состоится гала-вечер комедийного фильма "Milyonluq quş" (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино, сообщает Trend Life.

Масса позитива, юмора и неожиданных поворотов сюжета – от свадьбы до ареста, от …и до… Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать!

В фильме кинокомпании Artlemma (Турция) в главных ролях снялись турецкие актеры - Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, азербайджанские актеры – юморист Мушвиг Шахвердиев и заслуженная артистка Диляра Алиева, а также народный артист Ариф Гулиев, заслуженный артист Теймур Мамедов, актеры Айсель Назим, Нофель Шахлароглу и Гурбан Масимов.

Автор сценария и продюсер - Тевеккюль Мехралиев, монтаж – Айкут Йылдырым (Турция), post production - London Post (Турция), колорист – Дженк Эрол (Турция).

С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Из Ватикана в Баку - расследование самоубийства молодой монахини (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 21 сентября 13:35
В Баку пройдет гала-вечер фильма "Птица на миллион" с участием звезд (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 17 сентября 14:52
Генри Кавилл не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros
Звёздный мир 13 сентября 03:40
Азербайджанский спецназовец раcкрыл преступную деятельность армянской диаспоры (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 11 сентября 17:43
В Баку приехал звезда индийского кино Рам Чаран (ФОТО)
Звёздный мир 6 сентября 15:40
Турецкие актеры сыграли свадьбу в Баку (ФОТО)
Интересное 6 сентября 15:20
Лента новостей
В Таджикистане ожидается визит Александра Лукашенко
Таджикистан 15:32
Азербайджанская девушка выбрана Facebook для участия в проекте Силиконовой долины (ФОТО)
Социум 15:31
FAO до конца осени планирует приступить к реализации трех проектов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 15:30
В Беларуси пенсии выросли на 15,5%
Беларусь 15:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском (ФОТО)
Политика 15:26
В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы
Общество 15:18
Законопроект об обязательном медстраховании согласован с соответствующими структурами Азербайджана
Общество 14:47
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
Общество 14:33
Владимир Маркин в Баку: Ух ты, так это же Дамла и Шебнем Товузлу (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:25