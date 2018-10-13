Баку, ты как красивая женщина – российский актер Александр Соколовский (ФОТО)

13 октября 2018 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский актер Александр Соколовский, хорошо известный зрителям по телесериалу "Молодёжка" прилетел в столицу Азербайджана, сообщает Trend Life. На своей странице в Instagram актер поделился фотографией, сделанной в центре Баку.

"Баку. Ты как красивая женщина, с которой быстро нашёл общий язык, и которая убежала, не оставив номер телефона. Тебя мало и хочется ещё. Нельзя так разбивать сердца, слышишь Баку!

Гостеприимный, тёплый, невероятный город. Благодарю всех, кого я здесь встретил за этот короткий срок. Видимо должны быть такие места на планете, которые оставляют подобный след в сердце" – написал Соколовский.

Также в Instagram Stories совместной фотографией Соколовским поделилась российская актриса и моделью Ирина Антоненко, которая по всей видимости исполняет роль супруги Муслима Магомаева – известной оперной певицы Тамары Синявской в фильме про легендарного исполнителя.

Напомним, что в Баку стартовали съемки восьмисерийного художественного фильма о легендарном исполнители Муслиме Магомаеве. Фильм снимает Первый канал (Россия). Режиссером восьмисерийного фильма является Олег Асадулин, а роль легендарного певца исполнит сербский актер Милош Бикович.

Возможно, визит Александра Соколовского в Баку также связан с участием в съемочном процессе фильма.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ирина Антоненко из фильма о Муслиме Магомаеве представила гламурную фотосессию (ФОТО)
Звёздный мир 11 октября 16:00
Российский телеканал приступил в Баку к съемкам фильма о Муслиме Магомаеве (ФОТО)
Культура 5 октября 10:22
Первый канал России начинает съемки многосерийного художественного фильма о Муслиме Магомаеве (ФОТО)
Культура 25 сентября 14:29
В Азербайджане отмечают День национальной музыки (ФОТО)
Культура 18 сентября 11:06
Иосиф Кобзон с любовью к Азербайджану! Прощальная "Песня о Баку" (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 30 августа 19:05
Память о Муслиме Магомаеве не уходит, а возрастает с каждым годом - Тамара Синявская (ФОТО)
Культура 17 августа 20:55
Лента новостей
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 8-12 октября
Энергетика 19:34
Глава МЧС Азербайджана ознакомился с ситуацией в зоне оползня в Баку (ФОТО)
Происшествия 19:28
На оползневых массах в Бадамдаре продолжаются небольшие обвалы - минэкологии
Общество 19:10
В связи с оползнем в Баку создан специальный Штаб - министерство
Общество 18:46
Более 70 боевиков "Талибана" ликвидированы в Афганистане - СМИ
Другие страны 18:20
Рыбная отрасль Туркменистана будет приватизирована
Бизнес 17:43
В Баку состоялось закрытие Фестиваля народных песен (ФОТО)
Культура 17:30
Азербайджанский театр покорил Россию, или История Гусейна Араблинского (ФОТО)
Культура 17:29
В Казахстане на форуме Kostanay-Invest подписано 19 меморандумов
Экономика 17:04