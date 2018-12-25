Самые необычные искусственные острова в мире (ФОТО)

Весь земной шар на водной глади, остров-люкс для богатых туристов, дом для 50 тысяч фламинго, остров-призрак - когда людям не хватает земли, они отвоевывают ее у озер, морей и океанов. О самых интересных искусственных островах и архипелагах, рассказано в материале РИА Новости.

Земля из песка прибрежных вод: Мир, Дубай, ОАЭ

Дубай - один из рекордсменов по созданию искусственных остров. Архипелаг Мир - это амбициозный проект, макет Земли. Его острова собраны в группы, напоминающие континенты. Архипелаг должен стать элитным сообществом, приобрести себе остров - часть какого-либо континента - предлагают раз в год, и лишь ограниченному числу покупателей. Например, в 2007 году Брэд Питт и Анджелина Джоли купили себе Эфиопию. К 2020 году в европейской части Мира планируется реализовать проект "Сердце Европы", состоящий из роскошных вилл и апартаментов. Планируется и строительство плавучей Венеции.

Остров вилл и небоскребов: Пальма Джумейра, Дубай, ОАЭ

Этот остров - часть еще одного архипелага у берегов Дубая, Пальмовых островов. Мир, кстати, располагается между ними. Острова Пальм стали вторым после Великой Китайской стены рукотворным сооружением, которое видно из космоса.

Создавались они и для расширения береговой территории, и для привлечения туристов. На Джумейре построены десятки роскошных отелей и постоянно появляются новые. Например, летом 2018 года открылся пятизвездочный отель, предлагающий номера трех типов: премиальные, превосходные и роскошные люксы. На этом же острове планируется строительство 260-метрового здания, в котором также откроется отель.

Изящное ожерелье: Перл-Катар, Доха, Катар

Другой роскошный арабский остров с виллами, шикарными отелями, апартаментами и бутиками по своей форме напоминает изящное ожерелье. Жемчужиной самого острова служит прогулочная зона с магазинами самых известных и дорогих брендов. Это первый строительный проект в Катаре, позволяющий иностранцам приобрести недвижимость в стране. Снимки Перл-Катара также оказались видны из космоса.

Пять рыб с пляжем на хвосте: Дуррат-эль-Бахрейн, Манама, Бахрейн

Этот оазис миллионеров - архипелаг причудливой формы, состоящий из 15 островов. Среди них - шесть атоллов, выполненных в форме буквы "С", пять "рыб" с пляжной зоной на хвосте и четыре острова с названиями Полумесяц, Гостиница, Поле Для Гольфа и Птичий. С материком архипелаг соединяет кольцевая автодорога, проходящая через всех "рыб".

Заброшенный остров: Хасима, Нагасаки, Япония

Когда-то это была скала в Восточно-Китайском море. В 1810 году ее начали заселять люди, работающие на угольных шахтах, которых тут было много. В прошлом веке остров превратился в серьезный промышленный объект, практически город. Рабочие жили тут же, так что долгое время Хасима считался самым густонаселенным местом планеты: здесь построены дома, школа, больница. В середине 1970-х годов добыча прекратилась, и остров опустел. В 2015-м Хасиму включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "Объект промышленной революции периода Мэйдзи: металлургия, судостроение и угольная промышленность". Долгое время остров был закрыт для посещений, но сейчас туристам доступна специально оборудованная его часть. В будущем планируется создание музея быта шахтеров. Неофициальное название Хасимы — "крейсер": издалека он напоминает военный корабль.

Завораживающая иллюминация: Феникс, Санья, Китай

Это искусственный курорт, расположенный рядом с естественным островом - Хайнанем. Феникс состоит из нескольких зон: паромного терминала, причалов для яхт и круизных лайнеров, роскошных отелей, жилых зданий класса люкс, конференц-комплекса, шопинг-зоны, ресторанов, спортивного и рекреационного кластеров.

В центре расположена огромная скульптура огненного феникса. Самые впечатляющие здания, которые обычно попадают на фотографии, — необычной вытянутой овальной формы. Их фасады украшены современной подсветкой. Но попасть на этот курорт просто так туристы не могут, нужно быть постояльцем гостиницы.

Мост-архипелаг: Венецианские острова, Майами и Майами-Бич, США

Цепь из семи островов служит своеобразным мостом между двумя городами штата Флорида. Несмотря на то что Венецианские острова создавались искусственно, они не все обитаемы. Например, там есть остров Монумента Флаглера, который возводился в память о промышленнике Генри Флаглере, пионере железнодорожной отрасли в США. Этот остров необитаем и используется как место для пикников. Интересная достопримечательность Венецианских островов — два подъемных моста.

Спорт, скорость, азарт: Нотр-Дам, Монреаль, Канада

Этот остров на реке Святого Лаврентия появился благодаря строительству метрополитена. На его создание пошла порода, извлеченная при строительстве тоннелей и шахт.

Нотр-Дам строился для Всемирной выставки "Экспо" 1967 года и к столетию Канады. Потом ради соревнований по гребле часть павильонов снесли и соорудили огромный искусственный водоем, а 30 лет назад на острове появилась гоночная трасса — "Автодром имени Жиля Вильнева", где ежегодно проводятся гонки "Формулы-1" Гран-при Канады. Правда, спортсмены сетуют, что порой на трассу выбегают местные звери — бобры, сурки. Часть выставочных павильонов пришлось снести и для строительства знаменитого Монреальского казино. Сейчас этот остров - интересный туристический объект и одно из любимых мест отдыха жителей Монреаля. Тем более еще в 1980 году, когда остров принимал флористическую выставку, там появились роскошные сады.

Время бросать камни: Вильгельмштайн, Ганновер, Германия

Вильгельмштайн, расположенный на озере Штайнхудер-Мер в Германии, регулярно входит в рейтинги самых маленьких населенных островов в мире. Он был создан еще в XVIII веке по приказу герцога Вильгельма Шаумбург-Липпе в качестве фортификационного сооружения. Так и вырос остров-крепость - рыбаки приплывали на лодке и бросали камни. Сейчас этот аккуратный прямоугольный островок - музей и популярная туристическая достопримечательность.

Рай для фламинго: Камферс-Дам, Кимберли, ЮАР

Камферс-Дам - дом для нескольких десятков тысяч больших розовых птиц. Инициатором создания острова при поддержке местной горной компании выступил орнитолог Марк Андерсон. Практически сразу же по окончании строительства острова, выполненного в форме буквы S, сюда прилетели порядка десяти тысяч фламинго. Потом они вывели птенцов. Сейчас тут обитают примерно 50 тысяч фламинго. Это единственный остров в мире, созданный для птиц.

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