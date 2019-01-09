Азербайджанец заставил поволноваться супермодель Хайди Клум (ФОТО, ВИДЕО)

9 января 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, известный циркач Узеир Новрузов, проживающий и работающий в США, выступил в шоу "America's Got Talent: The Champions" на телеканале NBC, сообщает Trend Life.

Ранее Новрузов принимал участие в "America's Got Talent", но не смог одержать победу из-за падения с лестницы во время выступления. Проект "America's Got Talent: The Champions" имеет свои отличия от предыдущего – в нем участвуют финалисты и самые яркие конкурсанты прошлых лет, среди которых и наш соотечественник.

"Одна из причин, по которой я вернулся в шоу – вдохновить людей победить свои страхи. Победа – впереди…", - написал на своей странице в Instagram Узеир Новрузов.

В первый день шоу "America's Got Talent: The Champions" Новрузов представил сложный номер, заставив зрителей и жюри проекта – телеведущего и продюсера Саймона Коуэлла, супермодель и телеведущую Хайди Клум, певицу, экс-солистку группы Spice Girls Мелани Браун, актера и телеведущего Хоуи Мэндела, изрядно поволноваться и с замиранием сердца следить за его выступлением.

Напомним, что несколько лет назад имя Узеира Новрузова было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В Китае, балансируя на вольностоящей лестнице высотой шесть метров Новрузов смог продержаться почти восемь минут, тем самым, установив новый рекорд.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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