Всемирный день радиолюбителя

18 апреля 2019 12:52 (UTC+04:00)

Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой профессиональный праздник - Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day).

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. Так, например, в 2007 году девизом стал лозунг "Расширение мира радиосвязей", девизом 2010 года были выбран "Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями", а в 2013 году праздник был посвящен столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации.

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