Азербайджанская студентка в марафоне хакеров в Канаде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студентка 4 курса художественного факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Зулейха Ибад приняла участие в хакатоне для женщин TechTogether Boston, которой прошел в Бостонском университете, сообщает Trend Life. Визит организован при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

TechTogether Boston - один из крупнейших в мире хакатонов для женщин. В течение 36 часов участникам форума предоставлялась возможность претворить свои идеи в жизнь.

"В течение 36 часов мы обеспечиваем женщин ресурсами, которые им необходимы для воплощения их мечты в реальность. Для этого не требуется никакого опыта, только страсть к изучению захватывающего мира технологий! Мы стремимся создать инклюзивную среду, чтобы побудить большее число недостаточно подготовленных людей познакомиться с миром технологий, использовать свои навыки для создания собственных проектов и новаторских продуктов", - говорят организаторы проекта.

Хакатон (hackathon) происходит от английского - сочетание слов hack (хакер) и marathon (марафон). Только к проблемным хакерским атакам это не имеет никакого отношения. Это технологический конкурс для разработчиков, во время которого ИТ-специалисты сообща работают над решением какой-либо задачи. Здесь собираются творческие люди, которым интересна заявленная тема и которые хотят и могут решить поставленную проблему. Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы. Обычно хакатоны длятся от одного дня до недели. Некоторые хакатоны предназначены для образовательных или социальных целей, но чаще задачей хакатона является создание полноценного программного обеспечения. Каждый хакатон сфокусирован на определённой области, например, языке программирования, операционной системе, приложении, программном интерфейсе.

Термин появился в 1999 году, а широкое распространение хакатоны получили в Кремниевой долине в середине 2000-х. В США масштабные хакатоны проводят практически все лидеры индустрии. Их организуют Facebook, Google и TechCrunch. Например, созданное в 2010 году в рамках одного из хакатонов TechCrunch приложение GroupMe было затем продано Skype за $85 млн.

Как проходят хакатоны

Как правило, такие мероприятия стартуют с общей ознакомительной презентации, а также озвучиваются конкретные цели сборов.

Потом участники выдвигают собственные идеи и организовываются в команды, которые формируются в соответствии с общими интересами и умениями.

Далее команды начинают работать непосредственно над своими проектами. Такая работа может длиться от пары часов и до пары дней. Что интересно, участники здесь даже спят, если найдут где.

После проработки проектов команды презентуют свои достижения и результаты. Часто все это представлено в виде соревнований, в котором есть жюри, которое определяет победителей и вручает подарки.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.