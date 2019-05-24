Бакинский бульвар в цветах – наслаждайтесь красотой! (ФОТО)

24 мая 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фотосессию "Бакинский бульвар в цветах".

Приморский национальный парк (Бульвар) - одна из достопримечательностей Баку, излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города. В 2019 году отмечает свой 110-летний юбилей. Парк протянулся вдоль южной стороны залива Каспийского моря. Бульвар традиционно начинается на площади Свободы (Азадлыг), продолжаясь на запад до Старого города (Ичери шехер) и за его пределами. С 2012 года бульвар (Новый бульвар) практически удвоил длину до 3,75 км, расширив набережные до Площади Государственного флага. В 2015 году бульвар Белый город добавил еще 2 км к востоку от площади Свободы и отчеты предположили, что в конечном итоге бульвар может быть до 26 км.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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