Бакинская "ЖАРА 2019" на российском телеканале

13 августа 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Первый канал России продолжает трансляцию международного фестиваля "ЖАРА 2019", прошедшего в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Вторая трансляция состоится в пятницу, 16 августа, в 21.30 по московскому времени. Напомним, что первая трансляция была представлена на российском телеканале 9 августа.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стало днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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