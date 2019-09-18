В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)

18 сентября 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Настоящий живой концерт усторили организаторы пресс-показа фильма британского режиссёра Дэнни Бойла "Yesterday", который прошел в Park Cinema Metropark, сообщает Trend Life.

Организаторы мероприятия не стали отделять зону концерта от других посетителей фуд-корта торгового центра, поэтому потанцевать под каверы группы Beatles, исполненные Орханом Мусаевым и группой "Meridian" могли все, кто в тот вечер оказался на последнем этаже Metropark.

Для Park Cinema это первый случай проведения живого концерта перед премьерой. Впрочем, в данном случае, и не могло быть иначе, ведь сам фильм рассказывает о простом пареньке из Лондона, который зарабатывал на жизнь, играя для прохожих, и в одночасье стал знаменитым, просто перепевая известные хиты ливерпульской "четверки". Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Главный герой Джек Малик (Химеш Патель) оставил попытки сделать творческую карьеру, но после всемирного отключения электричества он попадает в автомобильную аварию и приходит в себя в альтернативной реальности. Он обнаруживает, что никто вокруг не слышал о группе Beatles, как будто бы она не существовала. Малик оказывается единственным в мире человеком, знающим песни Beatles - Yesterday, Let It Be, All My Loving, Long Tall Sally, Hey Jude и другие. Он начинает исполнять их как свои, в одночасье становясь рок-звездой.

Добрая музыкальная комедия была тепло принята публикой. Многие зрители и вовсе подпевали во время показа, а особенно фильм пришелся по душе старшему поколению.

"Так что если у кого-то есть желание сделать подарок своим родителям, подарить им путешествие в их детство, юность или молодость, то “Yesterday” – беспроигрышный вариант. С 19 сентября этот фильм будет доступен для всех в сети кинотеатров Park Cinema. Однако, одними только "битлами" в Park Cinema ограничиваться не собираются. Октябрь станет невероятно содержательным и для сети, и для ее зрителей: 1 октября состоится премьера фильма "Дятел" режиссера Кямрана Агабалаева, 2 октября пройдет открытие десятого Международного фестиваля европейского кино, а 3 состоится специальный показ нового фильма "Джокер"", - отметил пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
  • В Баку показали неудачника, который стал мировой звездой (ФОТО)
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