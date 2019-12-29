Любовный гороскоп на 2020 год

Овен

В год Крысы на первое место выходят такие качества как честность и преданность, передает Trend Life со ссылкой на astropoint.ru. Порядочным Овнам опасаться нечего. Семейная жизнь будет спокойной и гладкой. Любовь, поддержка и забота близких людей обеспечена. Друзья не подведут, и не будут требовать к себе особого внимания, что позволит вам сосредоточиться на решении деловых проблем без боязни испортить отношения. Заведёте интрижку на стороне – пожалеете. Крыса не простит Овнам измен. Вы потеряете всё, лишитесь не только семьи, но и поддержки большинства своих друзей. Овны, которые находятся в поиске, вряд ли найдут свою вторую половину. Тяжелый эмоциональный период заставить вас сближаться с людьми в поисках тепла и понимания, с которыми при других обстоятельствах вы бы не сблизились. Не нужно принимать такие отношения всерьёз. Получайте удовольствие, но ничего не обещайте и сами не делайте ставок. Совсем скоро вы поймёте истинную ценность ваших отношений, а пока нужно сосредоточиться на карьере. По-другому следует вести себя, если судьба сведёт вас с бывшим партнёром, и он проявит к вам интерес. Крыса благосклонна к тем, кто стремится исправить ошибки и в данном случае у вас всё может сложиться хорошо.

Телец

Год Крысы пропустит личные и деловые отношения Тельцов через фильтр преданности и честности. Сохраняться только те отношения, которые основаны на взаимных, бескорыстных чувствах. Разногласия и конфликты между парами неизбежны, как компромиссы между людьми, которые искренне любят, уважают и дорожат друг другом. Такие вещи, как предательство, лицемерие, ложь, потребительское отношение, в 2020 году будут вскрыты и отвергнуты. Осуждайте конфликтные ситуации сразу по мере возникновения, не откладывайте, не копите злобу. Смело заводите новые романы. Если человек предназначен для вас судьбой, то это выяснится очень скоро. Связи, у которых не окажется будущего, закончатся легко и безболезненно. Подвергнутся проверке и отношения с друзьями. Крепкие узы останутся нерушимы, о разорвавшихся отношениях не стоит жалеть – они были ненастоящими. Существует вероятность возобновления связей со старыми приятелями, с которыми вы были разлучены по воле жизненных обстоятельств.

Близнецы

Всплески эмоций, связанные с личными отношениями, будут гарантированы Близнецам в 2020 году. В эмоциональном плане будет проявляться как недовольство, так и признаки абсолютной гармонии. Это достаточно удобно, учитывая тот факт, что проблема будет решена на месте – пускай даже путем ссор, выяснения и примирений. Положительные впечатления также будут обеспечены, в частности, из-за успешно найденных компромиссов. Крыса, как преданное и верное существо, не потерпит во властном ей времени предательства, лжи, измен. Поэтому не стоит поддаваться сиюминутным соблазнам, выбирая постоянство и уверенность в своей второй половинке. Застоявшиеся было чувства можно освежить в любой момент капелькой романтики и оригинальности. Напомнить о своих неугасающих чувствах можно не только любимому человеку, но и детям, которым всегда важно внимание. Стоит больше интересоваться их жизнью, увлечениями. Свободное время можно провести вместе, создав настоящую семейную идиллию на основе похода в кукольный театр, на рок-концерт, на премьеру долгожданного фильма. Вторую половину 2020 года можно запланировать для пополнения в семье. Рождение ребенка в этот период станет не только знаменательным событием, но и успешным началом пути для малыша.

Рак

Может возникнуть чувство неудовлетворённости своим партнёром. Особенно остро это будет чувствоваться во второй половине 2020 года. Пускаться в любовные авантюры крайне нежелательно. Связь на стороне закончится плачевно – вы потеряете семью, что негативно скажется на вашем образе жизни в целом. Недопонимание должно быть устранено. Если же ваша интуиция подсказывает, что отношения изжили себя – так тому и быть. Те, кто задумывается о разводе или свадьбе, в этом году примут окончательное решение. Необычный интерес к вашим делам будут проявлять дети. Запаситесь терпением. Бесконечные «почему» потребуют от вас много сил и душевного равновесия. Чтобы перевести интерес ребёнка в конструктивное русло попытайтесь придумать новое совместное занятие. Ребёнок должен чувствовать, что является неотъемлемой частью вашей жизни.

Лев

Покровительница любовных и дружеских уз – Крыса позволит вам укрепить ваш роман или брак. Уделяйте время вашей половинке, балуйте ее и прощайте слабости. Не стоит раздувать африканские страсти из небольших обид или мимолетной, необоснованной ревности. Проведите увлекательный совместный досуг, заведите новые семейные традиции, внесите свежее решение в вашу жизнь, и рутина отступит, дав дорогу свежему воздуху. Не забывайте также о своих родителях и детях. Ведь 2020 год – это год семьи и мира. Поиграйте с вашим ребенком, побалуйте его, позвоните родителям, если раньше постоянно откладывали. Не откладывайте счастливые моменты на потом. Новый год дает неисчерпаемое количество возможностей для больших и маленьких перемен и побед.

Дев

В год Крысы спасаться от душевных терзаний представители знака Девы будут в любви. На почве эмоциональных перегрузок во всех сферах жизни, положительные эмоции будут получать только от второй половины. Ваши желания будут исполнять, по мере возможности, дарить приятные мелочи и устраивать быт. Вам будут дарить радость даже совместный поход по магазинам. Более того, вы разнообразите свой досуг оригинальными и интересными поездками и походами. Любимый человек предстанет перед вами в новом неожиданном свете. Отношения переместятся на новую ступень, а взаимопонимание усилится. Единственной помехой в отношениях может стать излишняя нервозность Дев. Всегда стоит помнить, что импульсивность вызвана внешними факторами, конфликтов и ссор, в таком случае, получится избежать. Дети и родственники будут чувствовать надежное плечо представителей Дев и стабильность. Всегда поддерживайте близких людей советом, добрым словом, ведь ваше слово будет последним в принятии решений и поможет им.

Весы

Если еще в прошлом году в личной жизни Весов наблюдался полнейший хаос, было много сомнений и разочарований, то в самом начале 2020 года почти ничего в этом плане не изменится. В дальнейшем разобраться в себе и в своих отношениях поможет совместное решение проблем в различных жизненных ситуациях. Такой подход поможет понять лучше своего партнера, определить его мотивацию и жизненные ценности. Только в таком случае можно будет понять, что именно с этим человеком хочется создать семью и всю жизнь находиться рядом. Весы предпочитают искренность в отношениях, им нужно чувствовать себя любимыми, востребованными, нужными. Но в то же время люди этого знака отчасти скованы в выражении собственных чувств. А вот в этом году им захочется выразить эмоции в полную силу, оказать вторым половинкам знаки внимания, поведать о сокровенном. Казавшиеся не слишком романтичными в недалеком прошлом мужчины-Весы постараются почаще создавать романтические ситуации, организовывая ужин при свечах или поездки на природу вдвоем. Дамы предпочтут порадовать своих любимых самодельными романтичными сувенирами или изысканными, приготовленными с любовью блюдами. Возможно, это не слишком хорошо, но летний и осенний период для Весов, состоящих в браке, станет периодом сомнений. Станет слишком скучно и обыденно. Если будет желание сохранить семью и возродить семейные ценности, нужно будет на время высвободиться от бытовых проблем. Нужно будет уделить больше внимания второй половинке, детям, свозить их на выходные в какие-нибудь живописные, запоминающиеся места.

Скорпион

Год Крысы обещает для Скорпионов в плане личной жизни фейерверк событий и страсти по-мексикански. Нежность и чувственность будут невообразимым образом сочетаться с огненной страстью. Отношения между устоявшимися парами будут очень эмоциональными и открытыми. Дети также будут остро реагировать на положение дел в семье. Чтобы ослаблять напряжение вам нужно будет стараться. Лучше всего отвлекаться дети будут на дела связанные с их интересами. Предложите недельные соревнования, придумайте увлекательный квест, позаботьтесь о призах, которые действительно понравятся. Активные развлечения в приоритете. Эмоциям нужен выход, и лучше это будет игра, чем выяснение отношений. Сердца одиноких Скорпионов будут пылать страстью. Новые знакомые оценят пыл и готовность с самопожертвованию. Особенно удачными будут связи приобретённые летом. Вас будет переполнять желание проявлять заботу и защищать своего нового партнёра. Не перегибайте палку и требуйте того же взамен. Ваша чрезмерная навязчивость может стать отталкивающей, а проявленная холодность глубоко ранит вас.

Стрелец

Стрельцы предпочитают все или ничего, отдаваясь во власть эмоций и чувств без остатка. Их партнеры очень часто идеализируют своих любимых, сраженные наповал желанием Стрельцов вести себя максимально правильно. В итоге представителям этого знака Зодиака приходится еще больше завышать собственную планку, что порой превращается в некий замкнутый круг. Такое поведение и постоянное чувство напряженности обусловит Стрельцов вести себя скрытно в какой-то степени. Но так как покровителем в 2020 года будет Крыса, цениться больше всего будут такие черты как верность, преданность, искренность. Даже если вам покажется, что вы действуете во благо вашим отношениям, стоит быть максимально искренним с близкими вам людьми. Этот год, как и многие другие, не раз будет подвергать проверке на прочность отношения со второй половинкой. И сохранить их удастся, только если в них не будет присутствовать ни капли обмана. Те вещи, которые когда-то были не досказаны, тоже необходимо озвучить. Если покажется, что они не слишком важны или, наоборот, могут принести вред отношениям, можно предъявлять отдельные факты осторожно, после небольшой подготовки. По-настоящему любящий человек все равно все простит и примет как уже свершившийся факт, пусть и не очень приятный.

Козерог

Отношения, имеющиеся на данный момент, Козерога полностью устраивают. Стандартный для них образ жизни выглядит идеально, на первом месте – самореализация, успехи в работе, карьерный рост. В то время как их партнеры предпочли бы изменить такое положение вещей. Вторым половинам важно ощущать себя главным в жизни Козерогов. Данный вопрос обделенные вниманием партнеры поднимали неоднократно. Но именно сейчас настало время реагировать на недовольство близкого человека. В противном случае гарантировано ухудшение отношений. А так как успехи в работе будут обусловлены прошлыми заслугами и стараниями, можно проводить с любимыми гораздо больше свободного времени. Можно постараться разнообразить досуг, устраивать почаще сюрпризы. Если позволяют возможности, увезти свою вторую половинку в незабываемое путешествие. В такую поездку лучше всего отправиться в конце года. Если же Козероги находятся в поиске своей второй половинки, первое полугодие 2020 года успехов в этом деле не принесет. В этот период можно заняться своим здоровьем, карьерой, уделить больше времени друзьям. Уже в конце лета стоит обратить внимание на новые знакомства и позволить себе кем-нибудь увлечься.

Водолей

В делах амурных Водолеев ждут перемены. Пришло время определяться с будущим ваших отношений. Возникнет желание проводить больше времени со своей второй половиной, даже если вы предпочитаете раздельное проживание. Разделяйте с любимым человеком не только отдых и развлечения. Совместное решение бытовых проблем проверит на прочность ваши отношения и позволит определиться с их будущим. В год Крысы Водолеи чётко осознают ценность человека, который находится рядом. Свадьба или расставание возможны с одинаковой вероятностью. Не впадайте в депрессию, не будьте слишком эмоциональны, тут нужно принять взвешенное решение. Ссоры по бытовым вопросом случаются между всеми парами. Вы должны отличать разногласия, которые можно уладить, от непримиримых противоречий. Решение, которое вы примите, будет верным, не переживайте по этому поводу. Водолеи, которые находятся в «свободном полёте», почувствую потребность в любовных приключениях. Полный вперёд, при условии, что вы будете честны. Не обнадёживайте, не давайте заведомо невыполнимых обещаний, иначе до конца года вы будете разгребать неприятные в эмоциональном плане последствия.

Рыбы

Всплески эмоций на личном фронте у Рыб не предвидятся. Если вы соединены с партнером узами брака, стоит внимательнее отнестись к некоторым вещам. Стоит быть менее эгоистичным в некоторых вопросах и не критиковать так открыто действия партнера. Это один момент. Второй же заключается в том, что ваш трудоголизм настолько отвлек вас от дома, быта, семьи, что порой может обидеть близких людей. Создавать уют и комфорт нужно вдвоем – помните же об этом.

Очень важно в этот период проявить заботу, поддержать друг друга. Можно свести на нет большинство ссор, просто найдя компромиссы. Если же вы еще не являетесь семьей официально, но уже настроены закрепить свой союз, лучше всего запланировать торжество на лето. Такой праздник смогут надолго запомнить и гости, и виновники торжества. Если же речь идет о Рыбах, еще не встретивших свою вторую половинку, это вполне может случиться в этом году. Но бросаться в крайности не нужно. Общаясь с противоположным полом, стоит придерживаться игривых ноток и заранее ничего не обещать.

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