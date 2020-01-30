В Баку воссоздана атмосфера Первой мировой войны – самолет, солдаты, 100 грамм для храбрости (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Park Cinema дал старт мероприятиям в 2020 году. На первой закрытой премьере года был представлен художественный фильм "1917" британского режиссёра Сэма Мендеса по его сценарию, написанному при участии Кирсти Уилсон-Кэрнс, сообщает Trend Life.

Совместно с Amapola Events на премьере была воссоздана атмосфера Первой мировой войны. Презентация было организована очень оригинальным образом, начиная от пригласительных билетов, оформленных в стиле призывных листков до оформления фойе – макет самолёта-истребителя, окоп с колючей проволокой, солдаты с винтовками, военный паек (гречка с гуляшем, суп, черный хлеб) и даже "100 грамм для храбрости", которые можно было получить после игры …в шашки. Презентация произвела большое впечатление на гостей, среди которых были актриса, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина, актер Талех Юзбеков, телеведущие Азер Сулейманлы, Люба Моргунова и другие.

Пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев, директор по продажам Park Cinema Амиль Гаджиев, директор по маркетингу и связям с общественностью Amapola Events Лала Алекперова поздравили гостей с презентацией, поделились дальнейшими планами. В США и Европе этот фильм был положительно воспринят зрителями. Обладатель "Золотого глобуса" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", "1917" стал главным претендентом на "Оскар". Азербайджанские зрители могут посмотреть "1917" в формате IMAX только в кинотеатре Park Cinema Flame Towers.

По сюжету, весной 1917 года британская армия планирует наступление на Линию Гинденбурга. Двое молодых солдат Блейк и Скофилд должны доставить на передовую приказ об отмене атаки в практически невыполнимый срок, иначе батальон из 1600 солдат попадёт в засаду. Для Блейка задание становится личным - в этом батальоне служит его брат. В ролях - Дин-Чарльз Чэпмен, Джордж Маккей, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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