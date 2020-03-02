Эскизы костюмов для сериала "Магомаев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сайте российского журнала СтарХит представлен материал, посвященный костюмам для героев сериала "Магомаев", сообщает Trend Life. В статье представлены эскизы костюмов для сериала.

Как отмечается, роль Муслима Магомаева - большая ответственность для актера Милоша Биковича. Но Бикович, по мнению создателей сериала, справился с ней отлично. Его выбрала вдова легендарного исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская, и она же доверила Ирине Антоненко сыграть себя.

Любовь - главная тема сериала, и, как уверяет Ирина Антоненко, им удалось передать эти сильные чувства, которые на протяжении 35 лет испытывали друг к другу — певец и звезда Большого театра. "Каждый раз, когда я входила в кадр и становилась рядом с Милошем, мы становились нашими героями на сто процентов", - говорит актриса.

Сценарий проекта писался на протяжении четырех лет. Чтобы воссоздать атмосферу конца 60-х - начала 70-х годов, были построены специальные декорации. Но особое место в подготовке, пожалуй, занимали костюмы героев.

"Процесс создания и подбора костюмов был очень интересным, так как в целом художественное решение костюмов к проекту - это стилизация богемы 70-х в СССР, - рассказывает Дарья Зонова, художник по костюмам. - Это ни в коем случае не документальная правда про то, что носили в Советском союзе. Часть костюмов шили, часть - арендовали у частных коллекционеров и в костюмерных. Пожалуй, по Москве мы собрали все костюмы того времени, до такой степени, что другие съемочные группы, которые снимали тот же период, нас тихо ненавидели".

Уникальные костюмы были взяты в аренду у художника Саши Петлюры: его коллекция - это просто кладезь драгоценных и знаковых вещей. "Определенно сама персона Магомаева дала мне массу вдохновения для решения костюмов, - признается Дарья. - В свое время он был законодателем мужской моды. В нем сочетались элегантность, вкус, стиль и смелость - этому даже посвящено несколько сцен в сериале. Его костюмы в основном шились, но также мы использовали оригинальные вещи того периода".

Персонаж Тамары Синявской был создан в элегантном стиле, все ее наряды шились на заказ, а прототипом образа стала икона стиля Жаклин Кеннеди.

Одна из главных ролей досталась Светлане Устиновой - актриса играет гражданскую жену Магомаева. "Мою героиню зовут Лика, она работает редактором на Первом канале, - говорит звезда. - Она еще и своего рода продюсер Муслима".

Лика - абсолютная модница и квинтэссенция стиля, своего рода IT-girl того периода. "Как для художника, для меня это был самый интересный персонаж с точки зрения работы над женским костюмом, - продолжает Дарья. - Наряды для Лики были скомбинированы из оригинальных вещей того периода с современными брендами работающими в эстетике 70-х. Также нам посчастливилось найти подлинные винтажные платья от Dior, фактически музейные экспонаты".