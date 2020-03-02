В Баку наступил пляжный сезон? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел четвертьфинал Азербайджанской телевизионной лиги КВН, организованного Азербайджанским клубом веселых и находчивых, сообщает Trend Life.

Команды состязались в двух конкурсах – "Приветствие" и "Биатлон". Молодежь показала массу интересных номеров, среди которых были "Пляжный сезон", "Эмансипация", "Мозговые извилины" и другие, изобилующие шутками и сатирой.

В полуфинал вышли команды – "Yeddi Gözəl" (Бакинская музыкальная академия), "Genezis" (Азербайджанский технический университет), "Baksovet Uşaqları" (Азербайджанский государственный экономический университет), Park Cinema, "Bir Show" (организация Bir Könüllü), "Ən Salamat" (Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта) и "Paxlava Team" (Сборная азербайджанцев из России). Ведущим игр Телевизионной лиги КВН является Эмиль Насиров.

В состав жюри вошли - руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, чемпион ХХ века в составе команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровин, певица Роза Зергерли, актер и сценарист Эльмеддин Джафаров, актер Эльджан Расулов. В ближайшем времени игра будет показана по АTV (Azad Azərbaycan).

Азербайджанский клуб весёлых и находчивых благодарит Министерство культуры, Министерство молодёжи и спорта, Фонд молодёжи, Союз студенческих молодёжных организаций Азербайджана и Park Cinema.

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(Автор: Вугар Иманов)