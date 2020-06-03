Провокационное российское шоу "Секрет на миллион" адаптируют в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский канал ARB TV приобрел права на формат «Секрет на миллион». Уже этой осенью адаптированная версия выйдет в эфир, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт российского телеканала НТВ.

"Мы активно расширяем наше присутствие за рубежом за счет собственного уникального контента. "Секрет на миллион" - один из наших лучших форматов, который уже несколько лет с большим успехом идет в эфире НТВ. Мы рады, что теперь он будет выходить не только в России. Сейчас сделка по покупке формата находится на рассмотрении еще у нескольких стран. И мы рассчитываем, что в следующем году проект будет адаптирован уже на трех территориях", - отметил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн (родился в Баку, актер легендарной команды КВН "Парни из Баку").

"Секрет на миллион" - провокационное шоу НТВ, в котором знаменитости могут выиграть 1,5 миллиона рублей, расставшись с самыми сокровенными тайнами из личной жизни. Гостями студии Леры Кудрявцевой становятся именитые артисты, музыканты и политики, девять из которых решились раскрыть конверт с вопросом на миллион.

Большинство звезд отдает свой выигрыш на благотворительность. За 3 года выхода в эфир шоу неоднократно становилось лидером своего слота и лучшим эфирным событием, став развлекательной программой №1 выходного дня. "Секрет на миллион" популярен не только в эфире НТВ, но и в онлайне. За все время шоу собрало более 200 миллионов просмотров. Также программа является одним из самых цитируемых шоу на российском телевидении.

"Проект "Секрет на миллион" при относительной простоте технического исполнения имеет взрывной потенциал в плане привлечения зрительского интереса, чему живое свидетельство - многолетний успех проекта в России. Это сочетание и определило наш выбор среди многочисленных существующих мировых форматов. Надеемся, что в будущем сезоне адаптированная версия станет одним из главных драйверов роста популярности нашего телеканала, продолжающегося последние 3 года, и полюбится азербайджанскому зрителю в той же степени, что и российскому", - отметил исполнительный директор ARB TV Рашад Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)