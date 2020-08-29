В Южной Америке нашли окаменевший лес, который пережил подъем Анд

Интересное 29 августа 2020 07:13 (UTC+04:00)
В Южной Америке нашли окаменевший лес, который пережил подъем Анд

На юге Перу, на территории плато Альтиплано, геологи нашли окаменевший лес, который оказался похоронен под пеплом вулканов примерно 10 млн лет назад.Тогда та часть Анд, где он находится, была в два раза ниже, чем сейчас. Описание находки опубликовал научный журнал Science Advances, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти находки говорят нам о том, что высота местности, а также тип растительности за очень короткое время резко сменились. Это подтверждает популярную теорию о том, что тектонические подъемы в этой области Анд происходили в виде очень быстрых и коротких рывков", – рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Смитсоновского института изучения тропиков Карлос Харамильо.

Как правило, древняя растительность сохраняется в виде окаменелых отпечатков листьев или стволов деревьев, а также в виде залежей угля и других горючих полезных ископаемых. Очень редко ученые находят "леса", в которых сохраняются полноценные окаменевшие стволы деревьев и их корневая система.

Первый такой лес исследователи нашли в окрестностях города Гилбоа (США) в конце XIX века. Окаменелые стволы, кроны и корни деревьев девонского периода случайно нашли шахтеры. Изучение находки показало, что этот лес дожил до наших дней благодаря тому, что его полностью накрыл пепел доисторического вулкана.

Недавно в 40 километрах к востоку от Гилбоа геологи нашли еще более древний лес, а также открыли его аналог в бывшем глиняном карьере в окрестностях китайского города Синьхан. Каждая подобная находка становится большим событием для палеонтологов и биологов, так как благодаря ей можно узнать многие детали из жизни растений давно минувших эпох, а также изучать климат того времени.

Харамильо и его коллеги сделали еще одно открытие такого рода, изучая породы плато Альтиплано – одной из самых молодых частей Анд. Эта возвышенность возникла относительно недавно, от 5 до 10 млн лет назад. За это время плато стало примерно в два раза выше. Пока геологи не могут точно сказать, как быстро оно сформировалось и как его возникновение повлияло на климат того времени.

Свидетели рождения Анд
Ученые пытались получить ответ на этот вопрос, изучая отложения окаменевшей пыльцы и другие следы растительности, которые сохранились в осадочных породах миоцена и плиоцена – геологических эпох, во время которых предположительно формировалось Альтиплано.

В нескольких десятках километрах к югу от Куско, древней столицы империи инков, ученые сделали гораздо более интересную находку. Они нашли следы древнего окаменевшего леса, возраст которого – от 10 до 12 млн лет.

"Окаменелый ствол дерева, а также сотни образцов окаменелой древесины, листьев и пыльцы, которые мы собрали во время экспедиции, указывают на то, что вся эта флора жила в гораздо более влажной среде, чем предсказывают климатические модели той эпохи. Аналогов такого климата сейчас на Земле просто не существует, учитывая, что средние температуры во время миоцена были значительно выше, чем сегодня", – пояснила Камила Мартинес, коллега Харамильо по институту и еще один автор исследования.

Изучив структуру окаменелого ствола дерева и проанализировав структуру зерен пыльцы, ученые пришли к выводу, что этот лес больше был похож на современные горные тропические леса, которые растут значительно ниже, чем современная флора Альтиплано. На это также указывает то, что в высоту это дерево достигало трех десятков метров, что нехарактерно для высокогорных лесов современных Анд.

Все это, по мнению исследователей, говорит о том, что открытый ими окаменевший лес был погребен под пеплом вулканов еще до того, как подъем плато полностью завершился. По их расчетам, это произошло тогда, когда его высота составляла всего два километра, а не четыре, как сегодня, а уровень осадков был в три раза выше, достигая отметки в 1700 мм в год.

Это говорит о том, что эта часть Анд сформировалась необычно быстро по геологическим меркам. Современной высоты она достигла примерно 4,8 млн лет назад. Это подтверждает теории геологов, которые описывают процесс подъема этих гор. Дальнейшие исследования, как надеются ученые, помогут им понять, как этот процесс повлиял на флору и фауну гор и привел к установлению относительно холодного и засушливого климата, характерного для Алтиплано сейчас.

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