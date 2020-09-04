В китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время съемки свадебных фотографий. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал сайт Newsflare, передает Trend Life со ссылкой на Lenta.ru.

Свадебная съемка проходила на берегу моря. Невесту, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море. Позднее спасатели сумели отыскать тела невесты и визажиста, фотограф по-прежнему числится пропавшим.

В 2019 году сообщалось, что в американском штате Техас жених и невеста погибли сразу после регистрации брака. 19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Мари Морган покидали мирового судью, когда в их машину врезался пикап.