Кто в Азербайджане "станет" Лерой Кудрявцевой? Стартует адаптация шоу НТВ "Секрет на миллион" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 2020 году азербайджанский канал ARB TV приобрёл права на формат "Секрет на миллион". В конце сентября адаптированная версия выйдет в эфир под названием "Onun sirri" (Его/Её Тайна), сообщили Trend Life в пресс-службе НТВ.

В азербайджанской версии возможность первой узнать главные тайны известных людей искусства и шоу-бизнеса предоставлена телеведущей Летафет Алекперовой. Её собственный, полный драм жизненный опыт, добавит атмосферы искренности и сопереживания историям главных героев. К руководству проектом привлечен известный азербайджанский продюсер Анар Мадатов, работающий в сфере телевидения с середины 90-х годов. Как и в оригинальном проекте, героям будут предложены денежные призы за правильные и честные ответы в течение программы. И кульминацией каждого выпуска, конечно же, станет главный вопрос - будет ли сожжён конверт или раскрыта шокирующая тайна гостя.

"Я давний зритель "Секрета на миллион" и большая поклонница Леры Кудрявцевой. Тем неожиданней для меня явилось приглашение вести адаптированный проект. Чувствую огромную ответственность, и признаюсь, немного нервничаю перед первым эфиром. Немного успокаивает мощная поддержка закадровой команды. Для меня самое важное - оправдать надежды зрителей и суметь повторить успех "Секрета" в национальном телеэфире", – отметила Летафет Алекберова.

"Секрет на миллион" – развлекательное шоу НТВ, в котором знаменитости могут выиграть 1,5 миллиона рублей, расставшись с самыми сокровенными тайнами из личной жизни. За четыре года выхода в эфир шоу неоднократно становилось лидером своего слота и лучшим эфирным событием выходного дня. Также "Секрет на миллион" является одним из самых цитируемых шоу на российском телевидении.

"Успех "Секрета на миллион" заключается в том, что эта программа показывает знаменитостей как обычных людей, у которых есть свои взлёты и падения, и, конечно же, сокровенные секреты. Телезрители могут увидеть звёзд совсем с другой стороны и понять, что жизнь публичных людей не так проста и легка, и что каждый из них попадал в очень сложные жизненные ситуации и обстоятельства. Также важны: доверительная обстановка и тактичные вопросы. И я думаю, что, воссоздав такую атмосферу в адаптированной версии программы, коллег из Азербайджана ждёт успех. Я желаю им отличного старта!", – отметила Лера Кудрявцева.

(Автор: Вугар Иманов)