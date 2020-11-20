Спокойной ночи, армяне (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде представил видеоролик на основе заставки песни к телепередаче "Спокойной ночи, малыши", написав свои слова к композиции и представив как "Спокойной ночи, армяне". Бахрам Багирзаде в юмористической форме, сам же исполнив композицию, выразил свое отношение к мифам и легендам, под влиянием которых живут армяне, отравляя свое сознание и распространяя по всему миру дезинформацию и ложь.
Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.
(Автор: Вугар Иманов)
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