В Азербайджане выбирают самых успешных и талантливых женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 5 марта впервые пройдет церемония награждения премии Azerbaijan Woman Awards, организованная Azerbaijan Woman Club при поддержке международного женского журнала "Business Woman", сообщает Trend Life. В случае продолжения карантинного режима церемония состоится онлайн и с соблюдением соответствующих правил. Проект приурочен к Международному женскому дню 8 марта.

Azerbaijan Woman Awards – это премия, объединяющая успешных и талантливых женщин Азербайджана, и вручается в различных номинациях за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, науке, архитектуре, спорте, индустрии моды и СМИ. Отбор производится оргкомитетом проекта по итогам деятельности.

"Идея проведения премию Azerbaijan Woman Awards принадлежит Azerbaijan Woman Club - деловому женскому клубу, объединяющему наиболее талантливых, успешных и влиятельных представителей разных индустрий. В этом году также есть планы провести в Баку мастер-классы, семинары на темы женского лидерства и ежемесячные встречи женского клуба", - отметила председатель Azerbaijan Woman Club Нигяр Фарман.

Учредитель премии - Агиль Мамиев, директор проекта - Пярвиз Азимзаде, исполнительный директор Azerbaijan Woman Awards – Сирадж Байализаде, PR-директор проекта - Вугар Сафарли. Ниже представлены некоторые из номинантов премии Azerbaijan Woman Awards.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)