Central Asia's Got Talent - Центральная Азия ищет таланты в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во втором сезоне шоу талантов Central Asia's Got Talent (Центральная Азия ищет таланты) впервые принимает участие и Азербайджан, сообщает Trend Life.

Партнером конкурса в Азербайджане является Медиа-центр Xəzər, где сегодня прошла пресс-конференция с участием генерального директора Xəzər TV, народного артиста Мурада Дадашова, генерального продюсера, руководителя проекта и члена жюри Central Asia’s Got Talent Show Серика Акишева (Казахстан), заслуженного работника культуры Азербайджана, телеведущей Лейлы Гулиевой. Судьи конкурса представлены известными людьми из стран-участниц. От Азербайджана во втором сезоне – танцовщица, актриса и продюсер, победительница самого популярного телепроекта в Индии - шоу талантов "India's Best Cine Stars Ki Khoj 2014".

Серик Акишев отметил, что несмотря на то, что Азербайджан впервые принимает участие в проекте, все организовано на очень высоком уровне, есть немало талантливых представителей различных сфер.

Было рассказано о проекте, который является значимым для реализации творческого потенциала и последующих успехов, а также в укреплении мостов культуры между тюркоязычными странами. В первом сезоне в 2019 году приняли участие жители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Победителем стал 22-летний Чоршонба Аловатов из Таджикистана. Финал конкурса второго сезона пройдет в городе Туркестан (Казахстан в мае 2022 года. Победитель получит 40 тыс. манатов (более 23,5 тыс. долларов).

В Азербайджане кастинги прошли в начале октября, а первый отборочный тур 24 и 25 ноября с более ста участниками. В течение недели будут объявлены участники следующего отборочного тура, который пройдет 21-22 декабря.

Шоу Got Talent - всемирно известный телепроект, в котором принимают участие певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди вне зависимости от возраста и рода занятий. Это формат британской компании Fremantle, созданный продюсером Саймоном Коуэллом. Данный телеконкурс сначала появился в Америке под названием America’s Got Talent в июне 2006 года. К настоящему времени передачи в этом формате выходили по лицензии в более чем 70 странах мира. В апреле 2014 года формат Got Talent был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный телевизионный формат в мире. К тому времени телеконкурсы по франшизе выходили в 58 странах.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)