Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского телеканала "НТВ" представлен выпуск передачи "Поедем, поедим!", посвященный Азербайджану, сообщает Trend Life.

Съемки передачи прошли в начале октября при поддержке Азербайджанского бюро по туризму.

Ведущий передачи Федерико Арнальди рассказал зрителям о достопримечательностях столицы Азербайджана. Он также посетил цитрусовые сады в Лянкяране и узнал рецепты приготовления национальных азербайджанских блюд.

"Баку: город ветров и огней, футуризм, дары субтропиков и лявянги" - так назван выпуск передачи, посвященный Азербайджану.

"Федерико Арнальди - темпераментный итальянец, исследовал Баку вдоль и поперек, узнал лучшие туристические локации города ветров, а еще навестил фруктовую ферму и приготовил лявянги", - отмечено в сообщении на сайте телеканала.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)