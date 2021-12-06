Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского телеканала "НТВ" представлен выпуск передачи "Поедем, поедим!", посвященный Азербайджану, сообщает Trend Life.
Съемки передачи прошли в начале октября при поддержке Азербайджанского бюро по туризму.
Ведущий передачи Федерико Арнальди рассказал зрителям о достопримечательностях столицы Азербайджана. Он также посетил цитрусовые сады в Лянкяране и узнал рецепты приготовления национальных азербайджанских блюд.
"Баку: город ветров и огней, футуризм, дары субтропиков и лявянги" - так назван выпуск передачи, посвященный Азербайджану.
"Федерико Арнальди - темпераментный итальянец, исследовал Баку вдоль и поперек, узнал лучшие туристические локации города ветров, а еще навестил фруктовую ферму и приготовил лявянги", - отмечено в сообщении на сайте телеканала.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)