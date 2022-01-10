Как азербайджанским колхозникам в еду подливали нефть, или Когда плачут кони... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - О знойных и бесплодных муганских степях Азербайджана испокон веков слагались печальные легенды. Они рассказывали о том, что муганская земля стала соленой от народных слез… Жизни послевоенной колхозной деревни, и тем, кто изменил облик этого края - животноводам и хлопкоробам, писатель и драматург, народный писатель Азербайджана Мирза Ибрагимов в 1957 году посвятил роман "" (перевод – "Великая опора", на русском название – "Слияние вод"). Книга получила большое признание читателей, и в 1962 году известный режиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Габиб Исмайлов снял фильм "Великая опора". Мирза Ибрагимов стал автором сценария картины, а музыку написал великий композитор, народный артист СССР Фикрет Амиров.

Представляем читателям Trend Life интересный материал, посвященный 60-летию фильма и вошедшего в золотой фонд национального кинематографа. В картине снялся потрясающий актерский состав - Алескер Алекперов (Рустам-киши), Тамилла Рустамова (Мая), Гасан Мамедов (Гараш), Лейла Рзаева (Сакина), Гаджимурад Ягизаров (Ширзад), Земфира Алиева (Пяршан), Насиба Зейналова (Телли), Мамедрза Шейхзаманов (Шарафоглу), Беюкага Кязимов (Наджаф), Ага Мамедов (Келентер), Фирудин Мехтиев (Салман), Исмаил Дагестанлы (Керемоглу) и другие. Для некоторых этот фильм стал дебютным на пути к творческой славе.

По сюжету, Рустам киши был известным в Азербайджане председателем колхоза. Но слава вскружила ему голову, он постепенно уверовал в свою непогрешимость, перестал считаться с мнением людей, окружив себя подхалимами и лицемерами. Трактористы Ширзад и Наджаф, заведующий фермой Кярам, звеньевая Телли смело и прямо выступали против его методов руководства, но председатель колхоза видел в этом только стремление подорвать его авторитет. Кроме нескольких рабочих, только его фронтовой товарищ Шарафоглу, который работает секретарем райкома, осмелился высказать ему правду в глаза. Нелегко было Рустаму признать свои ошибки. Но в самый трудный момент руку помощи ему подали именно те люди, от которых он отвернулся. Они помогли ему осознать, что великая опора для настоящего руководителя - это народ.

Фильм был снят в колхозе "Низами" Товузского района, который находился на месте пересечения рек Араз и Кура, а некоторые кадры в Сабирабаде и в павильоне "Азербайджанфильм" в Баку.

Для Гасана Мамедова роль стала дебютной, впоследствии актер снялся во многих фильмах, и стал народным артистом.

Вспоминает 80-летний известный кинофотограф, заслуженный работник культуры Пярвиз Гулиев: "С Гасаном Мамедовым мы были неразлучными друзьями. "Великая опора" был первым фильмом Гасана Мамедова, а по характеру он был очень стеснительный. Никак не могли его растормошить, чтобы он вжился в образ Гараша. Помните эпизод, где Алескер Алекперов дает ему в фильме сильную пощечину? Этот дубль снимали несколько раз. Ничего не получалось. И тогда Алескер Алекперов сказал режиссеру Габибу Исмайлову, что врежет по-настоящему, и сделал это. От этого удара у Гасана Мамедова все лицо стало красным, на глазах появились слезы, но зато, как он потом сыграл эту роль! После съемок Алескер Алекперов обнял Гасана Мамедова, попросил прощения, и объяснил причину своего поступка".

Режиссер Габиб Исмаилов открыл для кино Гасана Мамедова, которого увидел на курсовом спектакле Азербайджанского государственного института искусств, и пригласил его сыграть Гараша в этом фильме.

Из воспоминаний народного артиста Гасана Мамедова (1938-2003): "Совершая первые шаги в искусстве, лезешь из кожи вон, чтобы все получилось хорошо. Однажды в период съемок режиссер Габиб Исмаилов попросил Алескера Алекперова и меня подготовиться к сцене, в которой Гараш, разозлившись, уходит из дома... В этом эпизоде вспыливший Гараш резко отвечает матери. Отец, услышав это, в гневе говорит сыну: "Ты так обнаглел, что грубишь матери?!", - и дает ему пощечину. Во время репетиции мне совсем не понравилось то, как неестественно нанес удар Алескер Алекперов. "Великая опора" был моим первым фильмом, а Гараш - первой ролью в кино. Я хотел, чтобы все выглядело натурально. По этой причине я обратился к нему с просьбой: "Дядя Алескер, Гараш - моя первая работа, и я хочу, чтобы эта сцена выглядела убедительно. Поэтому, прошу тебя во время съемки ударить меня по-настоящему". Только я это сказал, как брови его нахмурились, глаза сузились, и он спросил меня с изумлением: "Сынок, ты что такое говоришь?! Как я могу тебя ударить?! Ты видел, какие у меня большие руки, толстые пальцы?" Сказав это, Алескер Алекперов протянул ко мне обе руки. "Дядя Алескер, я тоже спортсмен, занимался боксом, - ответил я ему. - Я выдержу самые тяжелые удары, не потеряю самообладание". Когда он сказал "нет, нет, я не могу на это согласиться", в наш разговор вмешался режиссер: "Алескер, ведь это же не я предложил, а сам Гасан. Ты же его не заставляешь. Так, начали! Мотор!.."

Не успел Габиб муаллим договорить, как оплеуха дяди Алескера настигла меня. Да еще как! В ушах зазвенело, из глаз посыпались искры. Но я крепко держал себя в руках. Я не рассматривал пощечину как проявление физической силы - это было "боевым крещением" молодого актера, которому посчастливилось быть партнером по фильму с великим мастером Алескером Алекперовым. В каком бы фильме, в какой бы роли я не играл после этого, всегда вспоминаю совместную работу с этим выдающимся актером".

Кстати, известный актер, народный артист Расим Балаев однажды сказал: "Увидев Гараша в "Великой опоре", я окончательно решил, что стану актером. Этот образ, созданный Гасаном Мамедовым, стал моим стимулом".

Для педагога и пианистки Тамиллы Рустамовой (1936-2020) это фильм также стал дебютом в кино. Причем, это была одна из главных ролей – Майя, очровавшая всех своей красотой и искренностью. Впослдествии актриса снялась еще в трех азербайджанских фильмах. Тамилла Рустамова также стала находкой Габиба Исмайлова. Она родилась в семье выдающегося композитора, народного артиста Саида Рустамова, и с детства увлекалась кино. Однако строгий отец не приветствовал увлечение дочери - он считал, что Тамилла должна получить хорошее образование и иметь стабильную работу. Поэтому сразу же по окончании десятилетки при Бакинской консерватории отправилась в Москву и поступила в Музыкальную академию имени Гнесиных по классу фортепиано. Здесь она познакомилась с красавцем из Латвии Ольгертом Крастыньшем, студентом вокального отделения и киноактером. В 1959 году переехала в Ригу. Казалось, что о карьере актрисы Тамиллы можно было забыть, но отец не забыл о детской мечте своей дочери. И когда Габиб Исмайлов пожаловался Саиду Рустамову, что не может найти актрису на роль Майи в фильме "Великая опора", тот ответил: "Скоро Тамилла приедет на лето в Баку, может, пригласишь ее на кинопробы?". Так молодая преподавательница музыки оказалась на одной съемочной площадке с именитыми актерами. Первая роль и сразу же народная слава в 26 лет!

В фильме есть эпизод, когда Майя расстается с Гарашем, она плачет – скорбь на лице была не искусственной, в тот период она потеряла малолетнего ребенка.

Исполнительница роли Назназ Эльмира Ядигарова также стала находкой режиссера. Ей тогда было 17 лет, и чтобы образ соответствовал более старшему возрасту героини, ей пришлось поправиться на 20 кг!

И еще интересный факт. В кадрах со свадебным торжеством вместе с актерами принимали участие трудящиеся колхоза "Низами". Естественно, приходилось снимать один кадр по 10 дублей. Все затянулось на два дня. По воспоминаниям участников съемки, чтобы колхозники не съели явства праздничного стола (бюджет был ограничен), решили полить их … нефтью. А шашлык сразу же клали в холодильник, чтобы мясо не испортилось. И даже плов был сделан из опилок, и на дальнем плане кадров это было незаметно. Было приготовлено только одно блюдо плова, которое только с удовольствием отведал Исмаил Дагестанлы (Керемоглу), как это требовалось по роли.

В одном из эпизодов Лал Гусейн (Гадирага Азимов) должен был ударить своим посохом по голове председателя колхоза и толкнуть того в речку, но сделал этот так сильно, что повредил голову Алескера Алекперова.

Кстати, у Алескера Алекперова были серъезные проблемы с почками, и он не мог сесть на коня. Поэтому все кадры пришлось снимать в кузове грузового автомобиля.

Интересные воспоминания с конем связаны с народным артистом Гаджимурадом Ягизаровым. Тогда ему было 23 года, оканчивал Азербайджанский государственный институт искусств. До этого актер уже снялся в четырех фильмах.

"Фильм "Великая опора" был моим дипломным фильмом, и потому я очень серьезно к нему готовился. В фильме я играл на сазе, и исполнял ашугскую песню. Игру на инструменте имитировал, но пел сам. Хотя в фильм полностью вошло исполнение на сазе и пение одного ашуга. Во время съемок этот ашуг подошел к режиссеру и сказал: "В фильме же будут звучать моя игра на сазе. Снимите лучше меня". Режиссер ответил, что этот образ обязательно должен воплотить актер. Ашуг никак не мог угомониться. Режиссеру с трудом пришлось ему объяснить, что каждый должен заниматься своим делом. В фильме я должен был ездить на коне, научился этому на съемках картины "Мачеха". Для этого надо было приучить к себе коня по прозвищу Хром. С утра до вечера занимался им, мыл и причесывал на речке, в карманах постоянно был сахар, которым подкармливал коня. Очень грациозный и норовистый был конь! В первое время он меня всегда пытался укусить, так как я не был наездником, а кони это моментально чувствуют. Потом мы сильно привыкли друг к другу, я завоевал его уважение и любовь, на мой зов моментально откликался. А когда съемки закончились и мы расставались, то оба плакали. Представляете? Я тогда впервые увидел, как у коня из глаз текут слезы. Даже хозяин табуна прослезился, увидев эту сцену - как мы стоим и, прижавшись друг к другу, плачем".

(Автор: Вугар Иманов)