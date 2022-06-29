Любимые Миньоны в CinemaPlus (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть премиум кинотеатров CinemaPlus с 30 июня приступает к показу всеми любимого американского компьютерно-анимационного комедийного фильма «Миньоны: Грювитация», также известного как «Миньоны 2». Это продолжение фильма «Миньоны» (2014) о маленьких желтых существах, с которыми зрители познакомились в мультфильме «Гадкий Я» (2010).

Режиссёр - Кайла Балда. Стив Карелл и Пьер Коффен повторяют свои роли из предыдущих частей. К актёрскому составу также присоединились Тараджи Хенсон, Мишель Йео, RZA, Жан-Клод Ван Дамм, Люси Лоулесс, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо, Расселл Брэнд, Джули Эндрюс и Алан Аркин.

Мировая премьера состоялась 13 июня 2022 года на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь - Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.

Фильм показывается на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, фильм «Миньоны: Грювитация» можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.