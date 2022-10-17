В Баку прошел фестиваль кофе Coffest под кубинские мотивы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku White City прошел фестиваль кофе Coffest с участием более тридцати кофешопов, местных и зарубежных компаний, центров культуры, сообщает Trend Life.

Кофе - любимый напиток миллионов людей по всему миру, а распространился он из Африки, где уже аборигенами были опробованы его целебные свойства. Легенда гласит, что в Эфиопии жил козопас Калди. Он начал замечать, что после того как козы поедали листочки и плоды с конкретного дерева, они становились активными сверх меры и не спали ночью. Калди поделился догадкой с настоятелем местного монастыря, сделав в итоге тому услугу. Теперь перед ночными бдениями монахи пили тонизирующий напиток и не засыпали. Эта история произошла предположительно в IX столетии до н. э. Признание и любовь пришли к кофе намного позже, чем человечество открыло для себя этот терпкий горьковатый напиток. Сегодня существует огромное количество его сортов, а также рецептов его приготовления. Этот напиток не только вкусный, он бодрит и поднимает настроение. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и питательных веществ, он ещё и один из самых полезных: исследования подтверждают, что кофе значительно снижает риск возникновения целого ряда заболеваний. А потому он вполне заслуживает своего собственного праздника. Во всем мире его отмечают в разные дни и согласно своим традициям.

Цель фестиваля в Баку – еще раз познакомить иностранных гостей, дипломатов с одним из красивейших мест Баку - "Белым городом", а также развить кофейную культуру в Азербайджане.

Посол Кубы в Азербайджане Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон отметил, что проведение фестиваля в Баку – очень хорошая инициатива.

"Чайная культура очень распространена в Азербайджане, так почему бы не распространиться и кофейной культуре? Несколько чашек кофе в день могут быть очень полезными для здоровья. Каждый может насладиться вкусом кофе и культурным событием, участником которого он является", - отметил дипломат.

В концертной программе были представлены латиноамериканские мотивы в исполнении кубинского певца Янсселя Кастелона и DJ Fred.