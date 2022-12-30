Деньги, карьера и бизнес - гороскоп на 2023 год

Овен

Что в 2023 году привлечет Овну успех и деньги: организаторская и руководящая работа; самостоятельные проекты; собственный бизнес, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Чего в 2023 году Овну лучше избегать: участие в чужих проектах; делегирование полномочий.

Телец

Что в 2023 году привлечет Тельцу успех и деньги: работа в команде под чужим руководством; планирование и разработка стратегий, консалтинг и рекламные проекты.

Чего в 2023 году Тельцу лучше избегать: самостоятельные проекты и начинания, принятие ответственных решений.

Близнецы

Что в 2023 году привлечет Близнецам успех и деньги: любые дела и проекты, где требуется коммуникабельность и энергичность; участие в важных переговорах; консалтинг, торговля и рекламный бизнес.

Чего в 2023 году Близнецам лучше избегать: рискованные операции с финансами; игра на бирже

Рак

Что в 2023 году привлечет Раку успех и деньги: работа в команде под чьим-то руководством; организация корпоративных праздников.

Чего в 2023 году Раку лучше избегать: самостоятельный бизнес; финансовые операции и бухгалтерский учет; любые ответственные проекты и поручения.

Лев

Что в 2023 году привлечет Льву успех и деньги: собственный бизнес; руководство и организация; участие в переговорах.

Чего в 2023 году Льву лучше избегать: рутинная работа; бухгалтерия и финансы.

Дева

Что в 2023 году привлечет Деве успех и деньги: собственный бизнес; приобретение новых знаний и повышение квалификации; финансовая аналитика.

Чего в 2023 году Деве лучше избегать: рутины и монотонной работы; попыток вести несколько дел одновременно.

Весы

Что в 2023 году привлечет Весам успех и деньги: работа под жестким руководством; творчество.

Чего в 2023 году Весам лучше избегать: собственный бизнес; любые ответственные дела или поручения.

Скорпион

Что в 2023 году привлечет Скорпиону успех и деньги: собственный бизнес; руководящая работа.

Чего в 2023 году Скорпиону лучше избегать: сложные переговоры, финансовые операции, работа в команде.

Стрелец

Что в 2023 году привлечет Стрельцу успех и деньги: участие в перспективных проектах, вызывающих живой интерес; учеба и получение новых знаний; туристический бизнес

Чего в 2023 году Стрельцу лучше избегать: решение рутинных задач; бухгалтерия и работа с финансами.

Козерог

Что в 2023 году привлечет Козерогу успех и деньги: планирование и организация; работа с информацией; управление финансами.

Чего в 2023 году Козерогу лучше избегать: дела, требующие творческого подхода; самостоятельный бизнес

Водолей

Что в 2023 году привлечет Водолею успех и деньги: любые творческие проекты; рекламный бизнес.

Чего в 2023 году Водолею лучше избегать: самостоятельный бизнес; финансовые операции и инвестиции (категорически не рекомендуется!); руководящая работа.

Рыбы

Что в 2023 году привлечет Рыбам успех и деньги: любое творчество; работа в команде.

Чего в 2023 году Рыбам лучше избегать: самостоятельный бизнес; руководящая работа; работа, требующая точности и ответственности.