12-летняя азербайджанская девочка, спустя 30 лет, по-прежнему осталась в 12-летнем возрасте (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское Телевидение (AzTV) приступило к съемкам многосерийного художественного фильма - мистического сериала "Совершенно секретно", сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Тизер сериала творческого объединения «Азербайджантелефильм» уже готов и транслируется в эфире.

По сюжету, главная героиня сериала – двенадцатилетняя Дениз Аббасова, которая обладает способностью видеть в снах будущее и слышать голоса духов. Дениз пропала без вести, когда ей было всего 12 лет, и нашлась только спустя 30 лет. Но самое интересное заключается в том, что, несмотря на то, что прошло столько времени, она по-прежнему осталась в 12-летнем возрасте. Официальные структуры предлагают ей сотрудничать, чтобы использовать её дар для предотвращения возможных преступлений. В скором времени сериал будет транслироваться по AzTV.