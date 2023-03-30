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Шоу с тигрицей в прямом эфире азербайджанского телеканала (ВИДЕО)

Интересное Материалы 30 марта 2023 15:55 (UTC +04:00)
Шоу с тигрицей в прямом эфире азербайджанского телеканала (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Бакинского государственного цирка шоу с тигрицей покажут в прямом эфире Xəzər TV, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка. Подобная практика осуществляется впервые в азербайджанском телепространстве.

Показ шоу состоится сегодня, 30 марта, в 18:00 в эфире передачи "Xəzər axşamı".

Дрессировщик Ростислав Гаврылив, участник цирковой программы DZİVA, которая сейчас демонстрируется в Бакинском цирке, станет гостем передачи вместе со своей подопечной - тигрицей Бэйба.

Помимо участников циркового номера Big Cat Show, который является одним из основных в программе DZİVA, гостями телепередачи станут также воздушная гимнастка Дарья Личман и жонглер Павел Ружило.

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