Шоу с тигрицей в прямом эфире азербайджанского телеканала (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Бакинского государственного цирка шоу с тигрицей покажут в прямом эфире Xəzər TV, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка. Подобная практика осуществляется впервые в азербайджанском телепространстве.

Показ шоу состоится сегодня, 30 марта, в 18:00 в эфире передачи "Xəzər axşamı".

Дрессировщик Ростислав Гаврылив, участник цирковой программы DZİVA, которая сейчас демонстрируется в Бакинском цирке, станет гостем передачи вместе со своей подопечной - тигрицей Бэйба.

Помимо участников циркового номера Big Cat Show, который является одним из основных в программе DZİVA, гостями телепередачи станут также воздушная гимнастка Дарья Личман и жонглер Павел Ружило.